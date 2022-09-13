Diken’in ‘Boğaziçi’ndeki yurt krizi’ haberleri meclis gündeminde

Boğaziçi Üniversitesi’nde yurt krizi devam ediyor. Okul yönetimi, verdiği sözlere rağmen şehir dışından gelen en az 600 hazırlık öğrencisini yurtsuz bırakmıştı. Alınan yeni kararlarla yurt krizi derinleşirken yönetimin öğrencileri yurt için yönlendirdiği kurumlar, öğrenciler tarikat ve cemaat yurtlarını önermişti.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Diken’in Boğaziçi’ndeki yurt krizine ilişkin haberini Meclis gündemine taşıdı.

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Yönetim, 21 Temmuz-1 Ağustos arasında düzenlenen tanıtım günlerinde şehir dışından gelen tüm öğrencilere yurt sözü vermişti ama en az 6 Eylül’de açıklanan sonuçlarda 600 kişi açıkta kalmıştı.

Aslında krizin altında yatan temel neden, 18 Şubat’ta tepeden inme bir kararla Marmara Üniversitesi’ne ait Anadolu Hisarı Kampüsü’nün Boğaziçi’ne tahsis edilmesi. ‘Kayyım’ yönetim hazırlık öğrencilerinin artık bu kampüste eğitim göreceğini söyledi.

Daha önceden hazırlık eğitimi iki kampüste veriliyordu: Kilyos (Sarıtepe) Kampüsü ve Kuzey Kampüsü. Kilyos’ta üç yurt var ve 1100 kapasiteye sahip. Şehir dışından gelen öğrenciler ucu ucuna da olsa Kilyos yurtlarına yerleşebiliyordu. Kuzey Kampüste de, genelde İstanbul’da ikamet eden öğrenciler eğitim görüyordu.

Hazırlık sınıfı öğrencilerinden 550 tanesi, hazırlık kampüsüne kısa mesafede bulunan Kandilli Kampüsü’nün yurtlarına yerleştirildi. Geri kalan öğrenciler ya açıkta kaldı ya da Esenyurt ve Başakşehir gibi hazırlık kampüsüne uzak KYK yurtlarına yerleşti. Hazırlık kampüsü Beykoz’da bulunuyor ve dersler sabah saat 09:00’da başlıyor.

Sonuçlar yayımlandıktan sonra açıkta kalan hazırlık öğrencileri sosyal medya üzerinden şikayetlerini dile getirdi. Diken, 7 Eylül’de de krizin perde arkasını anlatan bir haber yayımlamıştı. Okul yönetimi, aynı günün akşamında bir açıklama yayımlayarak ‘barınma krizinin asılsız olduğunu’ söylemişti ama aynı açıklamada doğrudan olmasa da okulun yurt vermediği öğrencilerin olduğunu belirterek krizle ilgili iddiaları doğrulamış oldu. Yönetimin kaç kişinin yerleşmediğiyle ilgili açık konuşmaması da dikkat çekti. Yönetimin, yurt sonuçlarını, herkese tek tek sadece kendi sonuçlarını görecek şekilde e-posta atarak bildirmesi, yani sonuçları gizli gizli açıklaması da şaibeleri artırdı.

Yönetimin aldığı yeni kararlar doğrultusunda, Kandilli yurduna yerleştirilen 277 kadın öğrenci yurtlardan çıkartılırken buraya erkek öğrenciler alınacak. Kararlarda birçok belirsiz nokta bulunurken öğrenciler endişe içinde. Anadolu Hisarı Kampüsü’nde devam eden inşaat ve yurtların hazır olmamasından dolayı da hazırlık eğitiminin ilk üç haftası çevrim içi olacak.

Ayrıca, okul yönetimi, öğrencileri yurt konusunda Boğaziçi Üniversiteliler Vakfı (BURA) ve Boğaziçi Yöneticiler Vakfı’na (BYV) yönlendirmişti. Bu kurumlar öğrencilere İlim Yayma, Türgev, Ensar ve Diyanet gibi cemaat ve tarikat yurtlarını önermişti.

BYV’nin öğrencilere attığı e-posta

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki yurt ve barınma krizini meclis gündemine taşıdı. Özdemir, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

Özdemir, yönetimin plansızlığına ve öğrencilerin tarikat ve cemaat yurtlarına mahkum edildiğine dikkat çekerek şu soruları sordu:

* Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünün ve yönetiminin, üniversitenin kontenjanını ve yeni gelecek öğrenci sayısını dikkate alarak bir yurt ve barınma planlamasını yapamamasının ve öğrencileri açıkta bırakmasının gerekçesi nedir?

* 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde Boğaziçi Üniversite’sine kayıtlı öğrenciler arasında yurt ve barınma talep eden öğrenci sayısı nedir? Öğrencilerin yüzde kaçı üniversiteye ait yurtlara ve yüzde kaçı KYK’ya ait bir yurda yerleştirilmiştir? Açıkta kalan öğrenci sayısı nedir?

* Gerekli planlamalar yapılmadan Marmara Üniversitesi’ne ait olan Anadolu Hisarı Kampüsü’nün 18 Şubat 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’ne tahsis edilmesiyle hazırlık sınıflarının burada eğitim görmeye başlatılacağı kararının alınmış olmasına rağmen, aradan geçen sürede ve tercihler öncesinde yeni kayıt yaptıracak hiçbir öğrencinin açıkta kalmayacağı Üniversite Yönetimi tarafından taahhüt de edilmesine rağmen yurt sorunu neden çözülememiştir? Yaşanan sorunların ve mağduriyetlerin sorumluları kimlerdir?

* Anadolu Hisarı Kampüsü hangi tarihte Boğaziçi Üniversitesi’ne devredilmiştir? Aradan geçen süre içerisinde dersliklerin eğitime hazır hale getirilememiş olmasının gerekçesi nedir ve sorumlusu kimdir?

* İngilizce hazırlık sınıflarına başlayacak olan öğrenciler arasında kaydını donduran öğrenci olmuş mudur? Olduysa kayıt donduran öğrenci sayısı ve kayıt dondurma gerekçeleri nedir?

* İngilizce hazırlık eğitimi alacak olan öğrenciler için 26 Eylül 2022 tarihinde başlayacağı ilan edilen yüz yüze derslerin 17 Ekim 2022 tarihine ertelenmesinin gerekçesi nedir? Hazırlık eğitimi alacak olan öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi karşısında ilgililer hakkında YÖK’ün bir incelemesi ve soruşturması olacak mıdır? Derslerin çevrimiçi yapılacağı sürede kameralı bilgisayarı/tableti ve internet erişimi olmayan öğrencilere yönelik olarak herhangi bir destek sağlanacak mıdır? Çevrimiçi ders izleyecek olan öğrencilere ek internet paketi sağlanacak mıdır?

* Dernek, vakıf ve cemaatlere ait yurtlara mahkûm olmak istemiyoruz diyen öğrencilerin taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak bugüne kadar Milli Eğitim Bakanı olarak herhangi bir girişimde bulundunuz mu veya bir açıklamanız olmuş mudur? Bulunduysanız bu girişimleriniz ve açıklamalarınızın detayları nelerdir?

* Atamayla görevde olan mevcut Boğaziçi Üniversitesi rektörünün ve yönetiminin, yurt ve barınma konusundaki öngörüsüz ve plansız kararlarının ekonomik, sosyal ve manevi mağduriyetlerini öğrenci ve velilerin yaşamak zorunda bırakılması karşısında herhangi bir inceleme veya soruşturma başlatılacak mıdır?

* Atamayla görevde olan mevcut Boğaziçi Üniversitesi rektörünün, özellikle üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin tamamını üniversiteye ait yurtlara yerleştirme çabasını göstermeyerek ve şaibeli şekilde açıkta bırakarak dernek, vakıf ve cemaat yurtlarına yönlendirdiği iddiası doğru mudur? Özellikle YÖK’ün söz konusu bu iddia karşısında öncelikli görevinin gereği olarak bir inceleme başlatması ve tespitlerini kamuoyu ile paylaşması gündemde midir?

* Hazırlık dersleri başlamadan yurt ve barınma mağduriyetlerinin giderilmesi için dernek, vakıf ve cemaat yurtları dışında acil çözüm üretilmesi ve alternatiflerin sunulması konusunda bir adım atacak mısınız? Bugüne kadar bu yönde herhangi bir girişiminiz olmuş mudur? Örneğin “yurt ve barınma fonu” gibi bir uygulama gündeminizde midir?