Boğaziçi’nde ‘kayyım’, Mithat Alam Film Merkezi’ne ‘çökmeye’ çalışıyor

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’nin (MAFM) yöneticileri, iki buçuk ay önce ‘kayyım rektör’ tarafından görevden alınmıştı. Okul yönetimi, MAFM’yi, tepeden inme bir kararla ve akademisyenlerin onayı alınmadan kurulan iletişim fakültesine bağlamayı planlıyor.

Mithat Alam Film Merkezi. Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne atadığı Naci İnci’nin okul içindeki müdahaleleri artarak devam ediyor. İnci, ağustosun başında, çalışanların ve yöneticilerinin büyük emekleriyle ayakta kalan MAFM’da genel koordinatör Zeynep Ünal ve proje etkinlikler yöneticisi Elif Ergezen’in görevine son vermiş ve kampüse girişlerini engellemişti.

MAFM yöneticilerinin görevden alınmasından sonra merkeze ve merkezin faaliyet gösterdiği binaya ne olacağı belirsizdi. ‘Kayyım’ yönetimin MAFM’yle ilgili planına Diken ulaştı.

İletişim fakültesine bağlanmak isteniyor

MAFM yöneticileri, Naci İnci’nin başkanlık ettiği Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) tarafından MAFM’nin bağlı olduğu Mithat Alam Eğitim Vakfı’yla (MAEV) Boğaziçi Üniversitesi arasında imzalanan anlaşmaya aykırı şekilde görevden alınmıştı. Anlaşmaya göre, MAFM’nin genel koordinatörü MAEV tarafından atıyor. Mithat Alam’ın ölümüyle beraber MAFM için kullanılmak şartıyla yaptığı bağışın tasarruf hakkı da MAEV’ye geçmişti.

İnci, ağustostaki BÜVAK genel kurulunda MAFM’yle ilgili niyetini belli etti. Diken’in edindiği bilgiye göre, İnci genel kurulda, MAFM’nin iletişim fakültesine bağlanmasını istediğini açıklarken başka alternatifleri değerlendirmeyeceğini söyledi. ‘Kayyım rektör’, kendisinin yanlış yaptığını söyleyen üyelere de sert çıkıştı ve sonrasında kimseyi dinlemeden toplantıyı bitirdi.

İletişim fakültesi, Şubat 2021’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla hukuk fakültesiyle beraber tepeden inme bir kararla kurulmuştu. Fakülteler kadrolaşmak için kurulurken, geçen günlerde Danıştay savcısı, fakültelerin kuruluş şeklinin ‘akademik özerkliğe’ ve anayasaya aykırı bulmuştu. Diken’e önceden konuşan Ünal ve Ergezen’se, MAFM’nin özgün ve özerk yapıda olduğunu, MAFM’nin üretkenliği ve başarısının da bu sistemden geldiğini söylüyordu.

İletişim fakültesininse adı var, kendisi yok. Fakültede uzun bir süre sadece endüstri mühendisliği hocası ve İnci’nin yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu dekan olarak bulunuyordu. Sonrasında da Cihat Arınç, fakültede öğretim üyesi olarak işe alındı. Fakültede şu an sadece iki kişi bulunuyor. Diken, fakülteyle ilgili muammaları konu alan bir haber yayımlamıştı. Haberi gören okul yönetimi, bir gün bile geçmeden iletişim fakültesinin sitesine erişimi kesmişti.

MAFM’nin yöneticisi gibi hareket ediyor

Diken’in edindiği bilgiye göre, iletişim fakültesi öğretim üyesi Dr. Cihat Arınç, MAFM’nin ‘yöneticisi’ gibi davranıyor.

Arınç, temmuz sonu ağustos başı gibi adrese teslim kadroyla işe alınmış, sonrasında usulsüz bir şekilde üniversitenin yönetim organı senatoya dahil edilmişti. Arınç, daha sonra da iletişim fakültesi dekan yardımcısı oldu. Diken, Arınç’ın adrese teslim kadroyla atanmasını ve senatoya dahil edilmesini haberleştirmişti.

Arınç, MAFM yöneticileri görevden alındıktan sonra yani ağustosun ortasında merkezin faaliyet gösterdiği binanın üst katını ofis olarak kullanmıştı.

MAFM yöneticileri görevden alınsa da öğrenci ve mezunlar binayı kullanmaya ve faaliyetlerde bulunmaya devam ediyordu. Oraya gelenlerle konuşan Arınç “Rektörlük beni sinema bölümünün müfredatını oluşturmak için görevlendirdi. Okulda yer yok, beni de geçici olarak buraya yerleştirdiler” dedi.

Arınç, yöneticisiymiş gibi MAFM’nin faaliyetlerine de karışıyor. Örneğin, merkezin çıkardığı ‘Sinefil’ dergisinin yöneticilerine müdahale ediyor, bir kişi arşivden film veya belge ödünç almak istediğinde çalışanlar ‘verelim mi’ diye Arınç’a soruyor. Geçen günlerde de Boğaziçi Üniversitesi’nden düzenlenen kulüp/topluluk/kurum tanıtımlarının yapıldığı oryantasyonda merkezin öğrencileri stant açmak istedi. Bunda da Arınç’ın bazı talimatları yerine getirildi.

Öğrenciler zorla merkezden çıkarıldı

Arınç ofisi kullanmaya başladıktan bir süre sonra (24 Ağustos’ta), o an merkezi kullanan öğrenciler, güvenlik görevlileri tarafından merkezden çıkartılmak istendi. Geçerli bir sebep sunulmadığı için öğrenciler çıkmayı reddetti. Kısa bir süre sonra, merkez civarına daha fazla güvenlik görevlisi ve sivil polis yönlendirildi. Dışarıdan gelen kişiler güvenlik tarafından ‘gaz kaçağı var’ denilerek içeri alınmadı. İçerideki öğrenci ve çalışanlar da sonrasında aynı nedenden dolayı merkezden çıkartıldı. Güvenlik görevlileri, kapıyı kilitledi ve “Siz bunu çoğaltmışsınızdır” denerek kilitlerin değiştirileceğini söyledi.

25 Ağustos’ta da yönetim bir e-postayla merkezin ‘kısa bir süre kapalı tutulacağı’ belirtti. E-postada şunlar yazıyor: “Üniversitemiz Güney Kampüsünde bulunan Mithat Alam Film Merkezi binasının elektrik ve su besleme hatlarında, yapımı devam eden İGDAŞ Doğalgaz Altyapı Yenilemesi kapsamındaki inşaat kazı çalışmaları esnasında hasar meydana gelmiştir. Bölgede onarım çalışmalarına başlanmıştır.

Elektrik hattındaki hasar, bina içi panolara zarar verdiği için bina ve çevre enerji hattının onarımı sırasında ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ açısından tamirat ve test çalışmaları tamamlanana kadar binanın kısa bir süre kapalı tutulması gerekmektedir.”