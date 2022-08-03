Boğaziçi’nde kulüplerden ‘kayyımın’ sansürüne karşı ortak duruş

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü’nün açık hava sinemasında göstermek istediği üç film okul yönetimi tarafından gerekçesiz şekilde engellenmişti. Okulun kulüpleri, sansürlenen bir filmi bugün ortak bir organizasyonla izleyicilerle buluşturacak.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne atadığı ‘kayyım’ rektör Naci İnci yönetimi baskılarına devam ediyor. Öğrencilerin yönettiği Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü’nün düzenleyeceği açık hava film gösteriminde yer alan LGBTİ+ içerikli filmlerin gösterilmesi gerekçe verilmeden ve yazılı bir karar iletilmeden engellenmişti. Gösterimi engellenen filmlerden biri, yakın zamanda görevden alınma kararı iptal edilen Can Candan’a ait.

Sinema kulübü, 11 farklı günde geleneksel olarak her yıl düzenlediği açık hava film gösterimini bu sene de düzenliyor. Kulüp, gösterime sokacağı filmleri 12 Temmuz’da sosyal medyadan duyurmuştu.

çok beklenen bü(s)k 2022 açıkhava takvimi sonunda belli oldu!!! görmeyen kalmasın, planlar açık havalara göre yapılsın🤩 18 temmuz'da güney meydanda görüşmek üzere!📽 pic.twitter.com/VCZQGNWXik — BÜ(S)K/BÜLGBTİA+ (@bounsinema) July 11, 2022

Ama üç tane filmin gösterimi gerekçesiz yasaklanmıştı.

‘Sansür için gerekçe verilmedi’

Diken’e önceden konuşan sinema kulübü üyeleri, filmlerin izin dilekçelerini 6 Temmuz’da verdiklerini ama bazı filmlerin engellendiğini 18 Temmuz’da yani film gösterimlerinin ilkinin düzenleneceği gün sözlü olarak kendilerine iletildiğini söylemişlerdi.

İptal edilen filmler LGBTİ+ içerikli

İptal edilen filmlerin isimleri Benim Çocuğum, Laurence Anyways ve Go. Bu filmler LGBTİ+ içerikli. Kulüp üyeleri daha önce de Onur Haftası kapsamında Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Kulübü’yle LGBTİ+ temalı ortak gösterim istediklerinde de sansüre uğradıklarını ve yine herhangi bir gerekçenin gösterilmediğini dile getirdi. Yasaklanan filmlerin LGBTİ+ içerikli olmasının da tesadüf olmadığını söylemişlerdi.

Okul yönetimi, LGBTİ+ kulübüne de ayrıca savaş açmış durumda. Eski ‘kayyım’ Melih Bulu, göreve geldikten kısa bir süre sonra LGBTİ+ kulübünü kapatmıştı. Kulübün etkinlikleri de sürekli sansüre uğruyor. Son olarak, okuldaki Onur Yürüyüşü’ne polisin müdahale etmesine izin verilmiş ve onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Kulüplerden sansüre karşı ortak duruş

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci kulüplerinin neredeyse tamamı, sansüre karşı bugün ortak bir etkinlik düzenliyor. Sansürlenen filmlerden Laurence Anyways, diğer kulüplerle birlikte ortak bir organizasyonla izleyicilere gösterilecek.

Diğer kulüplerin her biri sinema kulübünün yaptığı gibi ilgili yerlere etkinlik için izin dilekçesi gönderdi. Dilekçelerin neredeyse hepsi yine gerekçesiz reddedildi. Bir kısmına henüz cevap verilmedi.

Etkinlik, bugün 20:00’de diğer kulüplerin katılımıyla Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te yani etkinliğin geleneksel olarak düzenlendiği yerde düzenlenecek.

Sansüre rağmen hep beraberiz! Boğaziçi Öğrenci Kulüpleri olarak 3 Ağustos Çarşamba günü (yarın) saat 20.00’de Güney Meydan’da ortak açık hava gösterimimize hepinizi bekleriz. pic.twitter.com/VK7vGZcU5f — BÜ(S)K/BÜLGBTİA+ (@bounsinema) August 2, 2022

Sinema kulübü, etkinliği birlikte düzenlediği kulüplerin ve öğrenci oluşumlarının logosunu içeren bir görseli “Sansüre karşı hep beraberiz” notuyla paylaştı. Atatürkçü düşünce kulübü, İslam araştırmaları kulübü ve yapı kulübü, imzacı kulüpler arasında yer almadı.

Sinema kulübü, sansürlenmeyen diğer filmleri sorunsuz şekilde göstermişti. Bugün, ilk kez sansürlenen bir film izleyiciyle buluşturulacak.