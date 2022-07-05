Rektörlük tehdit etmişti: Bir Boğaziçilinin mezun kartı iptal edildi

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi’nde 4-5-6 Temmuz’da düzenlenen mezuniyette gelecek tepkilerin önüne geçmek için toplu törenini iptal eden yönetim, “Eylem yaparsanız mezun kartınızı iptal ederiz” mesajıyla öğrencileri tehdit etmişti. Bir öğrencinin, kartının daha kendisine verilmeden iptal edildiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Facebook

Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi’nden, 2 Temmuz’da yani mezuniyet töreni öncesinde öğrencilere tehdit içerikli bir e-posta atıldı.

E-postada, “İzinsiz eylemlere katılan mezunların mezun kartları iptal edilecek, kampüslere girişleri engellenecektir” yazıyordu.

Bugünse bir öğrencinin mezun kartının iptal edildiği ortaya çıktı.

4 Temmuz tarihli ve rektör yardımcısı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez imzalı belgeye göre, bu sene mezun olacak öğrencinin mezun kartı iptal edildi. Belgede şunlar yazıldı: “Kampüste yaptığınız gösteri ve eylemlerle üniversitenin huzur ve güvenliğini bozduğunuz tespit edildiğinden mezun kartınız süresiz olarak iptal edilmiş olup kampüse girişinize izin verilmeyecektir.”

Diken’e konuşan kartı iptal edilen öğrenci Ersin Berke Gök “Kararı e-posta yoluyla öğrendim. Belgede yazan haricinde herhangi bir gerekçe gösterilmedi” dedi.

Ersin Berke Gök’e gönderilen belge

Gök “Ben mezuniyete bile katılmadım çünkü uzaklaştırma cezam var. Haliyle mezuniyette eylem eylem de yapmadım” dedi. Gök, mezun kartının zaten daha kendine verilmediğini yani karta ulaşamadan kartının iptal edildiğini dile getirdi.

Ersin Berke Gök’e gönderilen e-posta

Mezun kartı, mezun olan öğrencilerin okula girmesi ve kütüphane gibi okulun olanaklarından yararlanması için gerekli bir kart. Kartın iptal edilmesi durumunda mezunlar kampüse giremiyor ve okulun olanaklarından yararlanamıyor.

Toplu tören artık yok

Diğer yandan okul tarihi boyunca -pandemi sebebiyle 2021 haricinde– toplu düzenlenen törenler artık yok. Öğrencilerin tepkisinden çekinildiği için bu sene her bölümün mezuniyeti ayrı. Böylelikle öğrenciler olabildiğince dağınık kalacak ve hazırlanan program sayesinde öğrencilerin toplu şekilde bulunmaları engellenecek.

Önceki senelerdeki mezuniyet geçidi de bu sene düzenlenmeyecek. Yönetim, maddi sebeplerle toplu mezuniyet töreni düzenlenmediğini söylüyor. ‘Kayyım’ rektör Naci İnci’nin konuşma yapıp yapmayacağı veya kaç kişiye yapacağı belirsizliğini koruyor.

Boğaziçi Üniversitesi Mezuniyet Programı

Öğrenciler daha önceki dönemlerde tepkilerini mezuniyet törenlerine yansıtabiliyordu. Örneğin, 2016-2021 arasında Erdoğan’ın yine rektörlük seçim sonuçlarını göz ardı ederek atadığı rektör Mehmed Özkan döneminde mezuniyet toplu olmuş ve öğrenciler sırt dönme gibi eylemler düzenlenmişti.

Boğaziçi’nde daha önce de tehdit içerikli e-postalar atılmış ve sözlü ifadeler kullanılmıştı. Okuldaki çoğu etkinlik, yürüyüş ve eyleme polis ve güvenlik müdahale etmişti.