‘Kayyım rektör’ İnci’ye yumurta atan öğrenciye uzaklaştırma

AYŞEGÜL KASAP

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Naci İnci’yi üstüne yumurta atarak protesto eden Boğaziçi öğrencisi Beliz İnce bir dönem boyunca üniversiteden uzaklaştırıldı.

İnce ağustos ayında rektörlük binası önünde arabasına doğru ilerleyen İnci’ye yumurta atmıştı.

Karar hakkında Diken’e konuşan İnce yumurta atmanın dünyada yaygın barışçıl protesto pratiklerinden biri olduğunu belirterek, “Bu eğitim hakkı ihlalidir” dedi.

İnce aynı zamanda İnci’nin ihbar etmesiyle yargılanan 12 öğrenciden biri. Bu davada Berke Gök ve Perit Özen adlı öğrenciler 94 gün cezaevinde tutuklu kalmıştı.

‘Cinsel tacizde bulunanlar elini kolunu sallıyor’

Karar, yönetmelikteki 7’inci maddeye istinaden, ‘yumurtalı eylem’ fiziksel şiddet kabul edilerek verildi. Diken’e konuşan üniversite öğrencileri bu karara “Haklarında fiziksel şiddet ve cinsel taciz beyanları bulunan, darp edilmedik öğrenci bırakmayan Özel Güvenlik Birimi okulda elini kolunu sallarken, Naci’nin ceketine yumurta atan arkadaşımız mı uzaklaştırılıyor” ifadeleriyle tepki gösterdi.

‘Hesabı direnenler soracak’

Beliz İnce ise şunları söyledi: “Bu saldırının direnen öğrencilere yönelik olduğunu biliyoruz. Dünyada barışçıl protestonun yaygın pratiklerinden biri olan yumurta atma eylemini bahane ederek bir dönem uzaklaştırma cezası verilmesi eğitim hakkının ihlalidir. Kayyım Naci ve bu ihlallerin maşası olan herkesten hesabı direnenler soracak.”