Boğaziçi protestoları: Mahkeme, rektör ve özel güvenliklere özel duruşma yaptı

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım rektörü’ Mehmet Naci İnci’nin şikayetiyle tutuklanan ve 94 gün cezaevinde tutulan Berke Gök ve Perit Özen dahil 12 öğrencinin yargılandığı davada mahkeme, ilk duruşmadan sonra 10 Ocak’ta avukatlara ve öğrencilere haber vermeden şikayetçilere özel bir duruşma yaptı. Naci İnci bu duruşmada, “Duruşma günü üniversitemiz tarafından kurulan Yosun Laboratuvarı’nın açılış töreni vardı. Bu sebeple duruşmaya iştirak edemedim” dedi.

İstanbul 22’nci Asliye Ceza Mahkemesi, cuma günü yaptığı duruşmada Berke Gök ve Perit Özen’in yurt dışına çıkışlarının yasaklanarak tahliyelerine karar vermişti. Bu duruşmaya öğrencilerden şikayetçi ‘kayyım rektör’ ve özel güvenlik görevlileri katılmamıştı. Mahkeme, bir sonraki duruşmanın 21 Mart’ta yapılmasına hükmetmişti.

Ancak mahkeme bu kararına uymadı ve Naci İnci ve özel güvenlik görevlileri için özel bir duruşma yaptı. Davada yargılanan öğrencilere ve avukatlara ise haber verilmedi.

Açılış varmış

Naci İnci ve özel güvenlik görevlileri bu duruşmada öğrencilerden şikayetçi olduğunu söyledi. İnci bir önceki duruşmaya katılmama gerekçesini şöyle açıkladı: “Duruşma günü temsil ettiğim makamın icra ettiği üniversitemiz tarafından kurulan Yosun Laboratuvarının açılış töreni vardı. Bu sebeple duruşmaya iştirak edemedim.”

Mahkeme, İnci ve özel güvenlik görevlilerinin davaya katılma talebini 21 Mart’ta yapacağı duruşmada değerlendirmeye karar verdi.