Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mahkeme ‘kayyım rektör’ İnci’ye ‘Dur’ dedi: Telafisi güç zararlar doğurabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Naci İnci’nin kendisine yumurta attığı için Boğaziçi öğrencisi Beliz İnce hakkında aldırttığı okuldan uzaklaştırma kararının yürütmesini durdurdu.

İnce ağustos ayında rektörlük binası önünde arabasına doğru ilerleyen İnci’ye yumurta atmıştı. Bunun üzerine İnce’ye bir dönem boyunca üniversiteden uzaklaştırılma cezası verilmişti.


İnce aynı zamanda İnci’nin ihbar etmesiyle yargılanan 12 öğrenciden biri. Bu davada Berke Gök ve Perit Özen adlı öğrenciler 94 gün cezaevinde tutuklu kalmıştı.

Karar hakkında Diken’e konuşan İnce yumurta atmanın dünyada yaygın barışçıl protesto pratiklerinden biri olduğunu belirterek, “Bu eğitim hakkı ihlalidir” demişti.

İstanbul 11’inci İdare Mahkemesi kararda okuldan uzaklaştırma cezasının telafisi güç zararlar doğurabileceğine dikkat çekti ve ara karara kadar oybirliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

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