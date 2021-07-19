Boğaziçi akademisyenlerinden Naci İnci’ye tepki, Can Candan ve Feyzi Erçin’e destek

Boğaziçi Üniversitesi’nden akademisyenler, görevden alınan ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’nun yerine vekaleten atanan Prof. Dr. Naci İnci’nin Feyzi Erçin ve Can Candan’ın işine son vermesine tepki gösterdi.

Açıklamada, “Akademisyenlerimizin bu şekilde görevden alınması, ne hukukla ne de üniversite senatomuzun 2012 yılında belirlediği ilkelerle bağdaşmaktadır” dendi.

Candan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2 Ocak’ta atanıp 15 Temmuz’da görevden alınan Bulu’nun ardından rektörlük görevine vekaleten yardımcısı İnci getirilmişti. İnci’nin ilk icraatı ‘kayyım rektör’e direnişin önemli isimlerinden Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim görevlisi Can Candan’ı görevden almak olmuştu. İnci, Bulu’nun rektörlüğü döneminde de aynı bölümden öğretim görevlisi Feyzi Erçin’in işine son vermişti.

Feyzi Erçin öğrencileriyle… (Fotoğraf: Boğaziçililer)

Akademisyenlerin ‘kayyım düzeninin devam etmesi’ne ilişkin açıklaması şöyle:

‘Akademik usule uyulmadan görevden alındı’

“2 Ocak 2021 tarihinde üniversitemize, üniversite bileşenlerine danışılmadan bir rektör atandığı günden beri akademik özgürlük ve özerkliğe yapılan müdahalelere, 16 Temmuz 2021 günü bir yenisi daha eklendi. Cumhurbaşkanı tarafından üniversitemize rektör olarak atanan Melih Bulu’nun, 15 Temmuz 2021 günü yine Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınmasının ardından, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne vekaleten atanan Naci İnci, 16 Temmuz günü, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde on dört yıldır ders veren öğretim görevlisi Can Candan’ı hiçbir akademik usule uymayan bir tavır ve hukuksal olarak sorunlu bir şekilde asılsız gerekçeler göstererek görevden aldı.

Feyzi Erçin hatırlatıldı

Aynı gün Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne aday olduğunu açıklayan İnci, bundan önce de sekiz yıldır Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde ders veren öğretim görevlisi Feyzi Erçin’in yaz ve güz dönemlerinde vereceği dersleri onaylamamış ve sonrasında Erçin’in üniversitemizde ders vermesinin uygun olmadığını ifade ederek işine son vermişti.

‘Üniversitemizin ilkeleriyle bağdaşmıyor’

Üniversitemizde ders verecek akademisyenler, ilgili bölüm ve fakültelerin detaylı inceleme ve değerlendirmeleri neticesinde belirlenir. Akademisyenlerimizin bu şekilde görevden alınması, ne hukukla ne de üniversite senatomuzun 2012 yılında belirlediği ilkelerle bağdaşmaktadır.

‘Hocalarımızın yanındayız’

Tek amaçları üniversitemizin kurumsal özerkliğini ve bilimsel özgürlüğünü korumak olan, bunu yaparken meşruiyet zemini dışına çıkmayan ve anayasal haklarını kullanan Can Candan ve Feyzi Erçin hocalarımız hakkında verilen kararların; liyakati, demokratik katılımı ve rızaya dayanan esasları hiçe sayan bir yönetim anlayışının tezahürü olduğunu düşünüyor ve demokratik üniversite ruhuna aykırı olan bu yönetim anlayışının kurumsal yıkımı derinleştireceğine inanıyoruz.

Üniversite senatomuzun 2012 ilkelerinden vazgeçmeyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak, bu haksız uygulamaları kabul etmiyor, hocalarımızın yanında olduğumuzu ve sürecin yasal takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”