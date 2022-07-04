Boğaziçi’nde tepkiden çekinen ‘kayyım’, mezuniyete katılmadı, odada ödül dağıttı

MEHMET BARAN KILIÇ
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Boğaziçi Üniversitesi’nde üç gün sürecek mezuniyet etkinlikleri bugün saat 10:00’da başlarken, öğrencileri eylem yapılmaması konusunda tehdit eden ‘kayyım’ rektör Naci İnci, mezuniyet törenine katılmayarak rektörlük odasından öğrencilere ödül dağıtıyor.
Cumhrubaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki ‘kayyım’ Prof. Dr. Melih Bulu’nun yerine atadığı İnci’nin döneminde öğrencilere baskılar artmıştı.
Okulun kurumsal iletişim adresinden mezun olacak öğrencilere 2 Temmuz’da atılan e-posta öğrenciler, eylem yapılmaması konusunda yönetim tarafından tehdit edilmişti.
E-postada eylemlere katılan mezunların mezun kartlarının iptal edileceği ve kampüslere girişlerinin engelleneceği belirtilmişti.
Törene katılmadı, odasında oturuyor
Saat 10:00’da başlayan törenlere İnci katılmadı. Bunun yerine, aynı saatlerde, İnci’nin şahsi Twitter hesabındaki paylaşımda, rektörlük odasında bazı öğrencilere ödül verdiği görüldü. Topluca düzenlenen eski mezuniyet törenlerinde ödüller herkesin önünde verilirdi.
Mezuniyet törenine katılan öğrencilerin Diken’e aktardığına göre törene katılmayan dekanlar da var. Şu anki dekanlar, seçilmiş dekanların yerine tepeden inme bir kararlarla getirilmişti.
Boğaziçi Üniversitesi Twitter hesabından törenden paylaşılan fotoğraflarda da İnci görülmedi.
Toplu tören artık yok
Diğer yandan okul tarihi boyunca -pandemi sebebiyle 2021 haricinde- toplu olarak düzenlenen törenler artık yok. Öğrencilerin tepkisinden çekinildiği için bu sene her bölümün mezuniyeti ayrı olacak. Böylelikle öğrenciler olabildiğince dağınık olacak ve hazırlanan program sayesinde öğrencilerin toplu şekilde bulunmaları engellenmeye çalışılacak. Önceki senelerdeki mezuniyet geçidi de bu sene düzenlenmeyecek. Yönetim, maddi sebeplerle toplu mezuniyet töreni düzenlenmediğini söylüyor.
Öğrenciler daha önceki dönemlerde tepkilerini mezuniyet törenlerine yansıtabiliyordu. Örneğin, 2016-2021 arasında Erdoğan’ın yine seçim sonuçlarını göz ardı ederek atadığı rektör Mehmed Özkan döneminde mezuniyet toplu olmuş ve öğrenciler sırt dönme gibi eylemler düzenlemişti. 1990’larda da benzer törenler ve protestolar vardı.