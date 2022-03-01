‘Kayyım rektör’ İnci’yi protesto eden sekiz öğrencinin adli kontrolü kaldırıldı

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım rektörü’ Prof. Dr. Naci İnci’nin, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kendisi hakkında koruma kararı çıkartarak 14 öğrenci hakkında suç duyurusunda bulunmasını protesto eden sekiz öğrencinin adli kontrolü kaldırıldı.

Fotoğraf: Twitter (@freebogazici)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üniversiteye rektör olarak atadığı İnci’nin, 6284 sayılı Kanun kapsamında kendisi için koruma kararı çıkartarak 14 öğrenci hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine bir grup öğrenci “6284 senin mi sandın” yazılı pankart açarak protesto etmişti. Protestolarda gözaltına alınan sekliz kişinin altı ay ila yedi yıl arasında hapis istemiyle yargılanmasına İstanbul 60’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

ANKA’dan Fahrettin Öztürk’ün aktardığına göre sanıklar, mahkemedeki savunmalarında, mimar Başak Cengiz’in sokak ortasında tanımadığı bir erkek tarafından kılıçla öldürülmesi nezdinde bütün kadın cinayetlerine ve İstanbul Sözleşmesi’nin kadınlar için uygulanmazken Prof. Dr. Naci İnci için uygulanmış olmasına tepki göstermek amacıyla anayasal haklarını kullandıklarını söyledi.

Öğrenciler ayrıca, iddianamede belirtildiği gibi ellerindeki boyayı rektörlük binasına atmadıklarını da belirterek beraatlarını talep etti.

Öğrencilerin avukatları, anayasal haklarını kullanan müvekkillerinin beraatını talep etti.

Görüşü sorulan savcı, iddianamede öğrenciler tarafından ayağına boya döküldüğü iddia edilen özel güvenlik görevlisi Reyhan Keten’in tanık olarak dinlenmesini ve sanıklar hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

Tüm sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmeden mahkeme, güvenlik görevlisi Reyhan Keten’in ise tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı 25 Mayıs 2022 tarihine erteledi.

Duruşma öncesinde öğrenciler, ‘Özgür Boğaziçi’ imzasıyla “Katledilen kadınlar isyanımızdır. 6284’ü Naci için değil kadınlar için uygulatacağız” yazılı pankart açarak açıklama okudu.