‘Kayyım rektör’ İnci, 14 Boğaziçili hakkında tedbir kararı aldırdı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci, 14 öğrenci hakkında tedbir kararı aldırdı.

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Gerçek Gündem’den Fırat Fıstık’ın aktardığına göre İnci ısrarlı takip mağduru sayılarak, 14 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi hakkında tedbir kararı alındı. Bu kurallar çiğnendiği takdirde öğrenciler hapis cezası alacak. Tedbir kararı bir ay boyunca geçerli olacak.

Prof. Dr. Melih Bulu’nun ardından İnci’nin rektör olarak atanmasına yönelik protestolarsa halen devam ediyor. Son olarak dört gün önce okul kampüsünde 45 öğrenci gözaltına alınmış, ikisi adli kontrolle olmak üzere hepsi ertesi gün serbest bırakılmıştı.

Daha önce İnci’nin şikayetiyle tutuklanan öğrenciler Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen’se 20 gündür Metris Cezaevi’nde.

İnci 19 akademisyenin rektör adaylığı için yarıştığı ‘güven oylamasında’ öğretim üyelerinden yüzde 95 oranında ret oyu alarak, rektör olması istenmeyen iki akademisyenden biri olmuştu.