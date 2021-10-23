Boğaziçi’nde ablukanın perde arkası: Polis defalarca ‘ekose ceketli’ şahsa danışmış

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Doç.Dr. Tolga Sütlü, sosyal medya hesabı üzerinden kampüste yaşanan polis müdahalesini anlattı. Sütlü, öğrencilerin barışçıl protesto haklarını kullanabilmek için her şeyi yaptığını hatta polisin her dediğine de uyduklarını ama buna rağmen gözaltına alındıklarını söyledi.

Sütlü’nün dikkat çektiği bir diğer noktaysa polisin sürekli danıştığı ve onun dediklerine göre kararlar verdiği ‘ekose ceketli bir şahıs’ ayrıntısı.

Fotoğraf: Twitter

Boğaziçili öğrencilerin Güney Kampüs’teki rektörlük binasının önünde kurdukları nöbet çadırı güvenlik görevlileri tarafından kaldırılmıştı. Yeni çadır kurmak isteyen öğrenciler ve akademisyenler ile güvenlik görevlileri arasında arbede çıkmış, müdahaleden sonra kampüse çevik kuvvet ekipleri de girmişti. Olaylarda 45 öğrenci gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 43’ü daha sonra gece yarısı serbest bırakılmıştı.

Polis müdahalesini anlatan Sütlü’nün tweetleri şöyle;

Öğrenciler tarafından ‘direniş çadırı’ olarak adlandırılan bir tente, aylardır rektörlük önünde aynı yere, araç geçişini ve binaya yaya giriş-çıkışını kesinlikle engellemeyecek bir biçimde, kuruluyor.

Bugün, öğlene doğru (11 gibi), bu tenteye Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) tarafından el konulduğunu haber aldık. Sonrasında öğrenciler başka bir tente bularak onu kurmaya çalışınca yine ÖGB müdahalesi, akabinde de güney meydana yüzlerce üniformalı polis ve gözaltı aracının doluşmasıyla karşı karşıya kalmışlar.

Buraları -mış’lı anlattım çünkü bugün 12-13 arası dersim olduğu için nöbete katılamadım ve bu kısmına şahit olamadım. Saat 13 gibi dersim bitince güney meydana ulaştım.

Polis ekose ceketli şahsa danıştı

Ulaştığımda öğrenciler, müdahale sonucu parçalanmış olan tentenin etrafında rektörlüğün önünde durmaktaydı ve bazı hocalarımızla birlikte öğrenci temsilcileri polis amirleriyle müzakere halindeydi. Polis çadırın/tentenin kaldırılması gerektiğini söylüyordu.

Oldukça uzun süren bu müzakere esnasına öğrenci temsilcilerinin bazı kararlar için dönüp tüm öğrenci grubuna danıştığına, polis amirlerinin de arka tarafta duran tanımadığım ekose ceketli bir şahsın yanına giderek danıştığına bir çok defa şahit oldum. Müzakere sonucu çadırın güney meydan dışında bir yere taşınması üzerinde uzlaşıldı.

Hatta polis amirleriyle birlikte hocalarımız öğrenci faaliyetleri binasının önüne giderek oranın uygun olup olmadığını sordular. Polis orayı da güney meydan dahilinde sayarak izin vermedi ve ‘alternatif çimler’ olarak bilinen, meydan dışındaki alanda uzlaşıldı.

Polis kampüsü terk edeceğine söz verdi

Polis, çadır oraya götürülürse kampüsü terk edeceğine söz verdi. Öğrenciler kendi aralarında tartışıp oylama yaparak çadırı oraya götürmeyi kabul ettiler ve bunu yaptılar.

Çadır gittikten sonra polis söz verdiği gibi kampüsten çıkmak yerine, rektörlük önünde durmaya devam eden öğrencilerin yolu kapattığını belirterek dağılmaları gerektiğini söylemeye başladı.

Bahsi geçen yol, yaya/araç karışık kullanılan, girişinde otomatik bariyer olan ve nadiren araç geçen Arnavut kaldırımı bir yol. Öğrenciler, bir araç gelmesi durumunda açılarak yol vereceklerini beyan ettiler ama polis yolun boşaltılması konusunda ısrarcı oldu.

Polis karar için amiri ekose ceketli şahısla rektörlük binasına girdi

Öğrencilerin yine rektörlük önünde ama yolu kapatmadan, araç geçişine müsaade edecek şekilde durabilecekleri dile getirildi. Amir ise ‘Bunun kabul edileceğini sanmam ama bir sorayım’ dedi.

Nereye sorduğunu bilmiyoruz tabi ama kendisinin bu lafı ettikten sonra ekose ceketli şahısla birlikte rektörlük binasına girerek 2 saat falan çıkmadığına şahit oldum.

Onlar içerideyken, öğrenciler rektörlük önünde, ÖGB ve polisle iç içe de olsa bir forum yaparak ne yapacaklarını açıkça tartışmaya başladılar. Hatta bu tartışma sırasında, ‘Madem polis müzakerede verdiği sözü tutmadı, o zaman biz de alternatif çimlere götürdüğümüz çadırı buraya geri getirelim’ fikri bile oylandı ve reddedildi.

Saat 5’e yaklaştığında, alternatif çimlere götürülmüş olan çadırın geri getirilmemesine, rektörlük önünde kısa bir açıklama yapılıp sabah el konulan çadırın geri istenmesine, saat 6’ya kadar bu talebin cevabının beklenmesine, saat 6’da da güney kapıya çıkılıp (kapının iç tarafında) basın açıklaması yapılarak dağılmaya karar verdiler.

Polis öğrencilerin etrafını sardı

Bunun üzerine polisin hareketlendiğini ve öğrencilerin etrafını sarmaya başladığını fark ettik.Polis amirleri gelerek öğrencilere, 6’ya kadar burada beklemenize izin vermeyeceğiz, kapının iç tarafında açıklama yapacaksanız şimdi çıkıp yapmanıza izin veririz ama 6’da değil,şimdi burayı boşaltıp gidin dediler.

Bunun üzerine öğrenciler rektörlük önündeki yolu açarak çimenlere geçtiler ve 6’ya kadar çadırımızın verilmesini beklesek mi yoksa şimdi mi çıksak diye 5 dakika kadar karar vermeye çalıştılar.

Bu sırada biz hocalar da, öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde çıkabilmesine yardımcı olabilmek için, çadırlarını merak etmemelerini, bizim kalıp çadırlarını teslim alabileceğimizi belirttik. Aynı zamanda polisin, şimdi giderseniz müdahale etmeyeceğiz, bakın size gitmeniz için koridor açıyoruz dediğine şahit olduk.

Öğrenciler gözaltına aracına sokuldu

Öğrenciler bu güvence üzerine açılan koridordan ilerleyerek güney kapıya çıkarak açıklamalarını yapmaya ve sonrasında dağılmaya karar verdiler. Bu sırada polis öğrenci kitlesini iki ayrı gruba bölerek iki ayrı çembere almıştı ve rektörlüğün önündeki boşalan yola gözaltı araçlarını sokulmuştu.

Rektörlüğe yakın çemberdeki öğrenciler koridordan geçerek çıkışa doğru yönlenirken uzak çemberdeki öğrenciler de dağılmak üzere aynı tarafa yöneldi. Bu sırada polisin, sanırım dağılmakta olan bu iki grubun birbiriyle temas etmesini engellemek amacıyla,artık steplerin önüne gelmiş olan yakındaki öğrencilerin önünü kapatarak tekrar çembere aldığını gördük ve bu noktadan sonra işler karıştı.

Üç gözaltı aracı dolduruldu