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Boğaziçi’nde polis müdahalesi: 45 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi’nde kampüse çevik kuvvet ekipleri girdi; 45 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Twitter

Boğaziçi Üniversitesi’nde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Prof. Dr. Melih Bulu’nun ardından Prof. Dr. Naci İnci’nin rektör olarak atanmasına yönelik protestolar devam ediyor.


Öğrencilerin bu sabah Güney Kampüs’teki rektörlük binasının önünde kurdukları nöbet çadırı güvenlik görevlileri tarafından kaldırıldı. Yeni çadır kurmak isteyen öğrenciler ve akademisyenler ile güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı.

Müdahale sonrası kampüse çevik kuvvet ekipleri de girdi. 

AA’nın aktardığına göre 45 öğrenci gözaltına alındı. Öğrencilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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