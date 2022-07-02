Boğaziçi’nden öğrencilere tehdit: Eylem yaparsanız mezun kartlarınızı iptal ederiz

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreni öncesinde okulun kurumsal iletişim ofisinden öğrencilere tehdit içerikli bir mail atıldı. Mailde, mezuniyette eylem yapacak öğrencilerin mezun kartlarının iptal edileceği ve kampüse girişlerinin engelleneceği yazıyor.

Okul tarihi boyunca toplu yapılan törenler de artık ayrı ayrı yapılacak.

‘Kayyım rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’nun görevden alınmasından sonra Boğaziçi Üniversitesi’ne en az Bulu kadar istenmeyen yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci atanmıştı. Boğaziçili akademisyenlerce düzenlenen ‘güvensizlik oylaması’ndan geçemeyen İnci’nin atanması sonrası okulda öğrencilere yönelik baskılar artmıştı.

Fotoğraf: AA

‘Kayyım rektör’ün yeni adımıysa mezuniyet töreni öncesi geldi. 4-5-6 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak mezuniyet töreni öncesi bugün Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi, mezun adaylarına bir mail gönderdi.

Yönetimin öğrencileri eylem yapılmaması konusunda tehdit ettiği mailde “Diploma törenlerinin tüm mezun adayları ve misafirleri için düzen ve güven içinde yapılabilmesi için kampüsümüzde mevcut kurallara uyulması gerektiğini hatırlatırız. Boğaziçi Üniversitesi kampüsleri çeşitli grupların eylem alanı olarak kullanılamaz. Bu tür izinsiz eylemlere katılan mezunların mezun kartları iptal edilecek, kampüslere girişleri engellenecektir” yazıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi’nin gönderdiği mail

Mezun kartı, mezun olan öğrencilerin okula girmesi ve kütüphane gibi okulun olanaklarından yararlanması için gerekli olan bir kart. Kartın iptal edilmesi durumunda mezunlar kampüse giremiyor ve okulun olanaklarından yararlanamıyor.

Toplu tören artık yok

Diğer yandan okul tarihi boyunca -pandemi dönemi dışında- toplu olarak yapılan törenler artık yok. Öğrencilerin tepkisinden muhalefetinden çekinildiği için bu sene her bölümün mezuniyeti ayrı ayrı yapılacak. Böylelikle öğrenciler olabildiğince dağınık olacak ve hazırlanan program sayesinde öğrencilerin toplu şekilde bulunmaları engellenmeye çalışılacak. Önceki senelerde yapılan mezuniyet geçidi de bu sene düzenlenmeyecek. Yönetim, maddi sebeplerle toplu mezuniyet töreni yapılmadığını söylüyor. Naci İnci’nin konuşma yapıp yapmayacağı veya kaç kişiye yapacağı belirsizliğini koruyor.

Boğaziçi Üniversitesi Mezuniyet Programı

Öğrenciler daha önceki dönemlerde tepkilerini mezuniyet törenlerine yansıtabiliyordu. Örneğin, 2016-2021 yılları arasında Erdoğan’ın yine rektörlük seçim sonuçlarını göz ardı ederek atadığı rektör Mehmed Özkan döneminde mezuniyet toplu yapılmış ve öğrenciler sırt dönme gibi eylemler gerçekleştirmişti.

Boğaziçi’nde daha önce de tehdit içerikli mailler atılmış ve sözlü ifadeler kullanılmıştı. Okuldaki bazı etkinlikler, yürüyüşler ve eylemler polis ve güvenlik müdahalesine maruz kalmıştı.

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