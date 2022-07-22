Boğaziçi’nde LGBTİ+ içerikli filmlerin gösterimi gerekçesiz engellendi

MEHMET BARAN KILIÇ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne atadığı ‘kayyım’ rektör Naci İnci yönetimi baskılarına devam ediyor. Öğrencilerin yönettiği Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü’nün düzenleyeceği açık hava film gösteriminde yer alan LGBTİ+ içerikli filmlerin gösterilmesi gerekçe verilmeden ve yazılı bir karar iletilmeden engellendi. Gösterimi engellenen filmlerden biri, yakın zamanda görevden atılma kararı iptal edilen Can Candan’a ait.

Fotoğraf: Twitter

Boğaziçi’ndeki ‘kayyım‘ yönetim, öğrenci etkinliklere yönelik de baskı uygulamaya devam ediyor. Sadece yakın geçmişte toplu mezuniyeti iptal eden, bazı öğrenci etkinlikleri için okulun girişine X-Ray cihazı koyan ve okul içerisinde düzenlenen Onur Yürüyüşü’ne polisin müdahale etmesine izin veren yönetim, şimdi de sinema kulübünün etkinliğine göz dikti.

Sinema kulübü, 11 farklı günde geleneksel olarak her yıl düzenlediği açık hava film gösterimini bu sene de düzenliyor. Kulüp, gösterime sokacağı filmleri 12 Temmuz’da sosyal medyadan duyurdu.

çok beklenen bü(s)k 2022 açıkhava takvimi sonunda belli oldu!!! görmeyen kalmasın, planlar açık havalara göre yapılsın🤩 18 temmuz'da güney meydanda görüşmek üzere!📽 pic.twitter.com/VCZQGNWXik — BÜ(S)K/BÜLGBTİA+ (@bounsinema) July 11, 2022

Ama üç tane film gerekçesiz şekilde gösterimi yasaklandı.

‘Gösterimlerin başladığı gün sözlü iletildi’

Konuyla ilgili Diken’e konuşan Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü yetkilileri, film gösterimleri ve diğer bütün etkinliklerinin izin belgelerini Kulüpler Arası Kurul ve Öğrenci Dekanlığı’na 6 Temmuz’da ilettiklerini söyledi. Yetkililer, 18 Temmuz’da, yani ilk gösterim gününde, bazı filmlerin engellendiğinin kendilerine sözlü olarak bildirildiğini dile getirdi.

Yetkililer, “Telefon yoluyla bahsi geçen üç filmin onaylanmadığı iletildi. İlerleyen süreçte yazılı gerekçe istediğimizi belirttik ancak gerekçe gösterilmeyeceği söylendi. Dolayısıyla elimizde bu sansürün sebebine dair yazılı bir açıklama yok” dedi.

İptal edilen filmler LGBTİ+ içerikli

Onaylanmayan filmlerin isimleri Benim Çocuğum, Laurence Anyways ve Go.

Kulüp yetkilileri daha önce de Onur Haftası kapsamında Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Kulübü’yle LGBTİ+ temalı ortak gösterim istediklerinde de sansüre uğradıklarını ve yine herhangi bir gerekçenin gösterilmediğini dile getirdi.

Yetkililer, gösterimi engellenen filmlerin LGBTİ+ içerikli olmasının tesadüf olmadığını düşünüyor. Ayrıca, ‘Benim Çocuğum’ isimli film Can Candan’a ait.

“Engellenen filmleri yine de gösterime sokacak mısınız” sorusuna kulüp yetkilileri “Tüzüğe göre, onay almayan etkinlikleri gerçekleştirmek yasal bir zemine oturmuyor ve belli yaptırımları var. Dolayısıyla bu gösterimleri yapmak okul yönetiminin kulüp etkinliklerini, kulüp üyelerini ve kulüp varlığını zedeleyecek yaptırımlar uygulamasına yol açabilir. Gidişata göre karar vereceğiz” cevabını verdi.

‘Kültür Bakanlığı onaylı olmasına rağmen engelleniyor’

Kulübün sosyal medyada yayımladığı açıklamada da söz konusu filmlerin Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmasına rağmen okul yönetimi tarafından engellendiği belirtildi. Ayrıca, ‘Benim Çocuğum’ filminin de okulda daha önce defalarca gösterildiği de kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü olarak Açık Hava etkinlikleri kapsamında göstermeyi planladığımız 'Benim Çocuğum', 'Laurance Anyway' ve 'Go' filmlerinin gösterimi, okul yönetimi tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin ve yazılı bir karar iletilmeksizin engellendi. pic.twitter.com/r2I52YEk45 — BÜ(S)K/BÜLGBTİA+ (@bounsinema) July 21, 2022

Kulüp, bugün Can Candan’a ait diğer bir film olan ‘Duvarlar’ın gösterileceğini duyurdu.