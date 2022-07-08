‘Kayyım’ paralel evrenden bildirdi: ‘Kaçtığı’ mezuniyete katılmış gibi haber yayımlattı

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan ‘kayyım’ rektör Naci İnci, üniversitede düzenlenen mezuniyet törenine tepkiden çekindiği için katılmadı ama okulun sitesinde törene katılıp bir de konuşmuş gibi haber yayımlattı.

Fotoğraf: AA

İnci, kendisine gelecek tepkileri azaltmak için toplu mezuniyet törenini iptal ederek eylem yapılmaması için öğrencileri tehdit etmişti.

Tepkiden çekinen İnci mezuniyet törenine katılmamış ve odasında oturup bazı öğrencilere ödül dağıtmıştı.

4-5-6 Temmuz’da üç gün süren mezuniyet törenleri boyunca İnci’nin nerede olduğunu soruşturan Diken, İnci’nin izine rastlayamamış, rektörlükte çalışan personel de İnci’nin nerede olduğuna dair bilgileri olmadığını belirtmişti.

Mezuniyete katılan öğrenci ve akademisyenlerin Diken’e aktardığına göre İnci’nin atadığı dekanlar dahi mezuniyete katılmamıştı.

Mezunlara seslenmedi ama seslenmiş gibi yaptı

Törene katılmayan ve haliyle mezunlara seslenmeyen İnci, sanki mezunlara seslenmiş gibi okulun sitesinde haber yayımlattı. Haberde, İnci’nin ‘konuşması’ aktarıldı.

Haberden bir kısım.

Mezuniyet töreninden fotoğraflara yer verilen haberde İnci’nin fotoğrafı yer almadı.

Odasında ödül dağıtıyordu

İnci, tören başladığı vakit şahsi Twitter hesabından bazı öğrencilere ödül dağıttığını gösteren fotoğraflar paylaştı. Okulun sitesinde yayımlanan haberde de dağıtılan bu ödüllerden bahsediliyor ancak ödül törenine ait fotoğraf koyulmamış. Ödüller, İnci’nin rektörlük odasında verildi.

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları ile Psikoloji bölümleri Çift Anadal Programını 4.00 ortalama ile tamamlayarak mezun olan Ali Emir Dağlar’ı tebrik ederim. Kendisine ödülünü vermekten dolayı mutluyuz. pic.twitter.com/5YR2LTOJkl — M. Naci İnci (@MNaciinci) July 4, 2022

Mezuniyet törenine katılan öğrencilerin ve akademisyenlerin aktardığına göre de İnci ve dekanlar törene katılmadı.

Öğrencilere tehdit, mezun kartları iptal

Boğaziçi Üniversitesi’nin sitesinde yayımlanan haberde İnci’nin mezunlara yönelik sözde ‘güzel’ ifadeleri de yer alıyor. Halbuki törenden iki gün önce, rektörlük imzasıyla okulun kurumsal iletişim ofisinden mezun olacak öğrencileri tehdit eden bir e-posta atılmıştı. E-posta’da “İzinsiz eylemlere katılan mezunların mezun kartları iptal edilecek, kampüslere girişleri engellenecektir” yazmıştı.

Sonrasında da bazı öğrencilerin mezun kartları mezuniyete katılmamasına ve protesto yapmamasına rağmen iptal edildi.

Alternatif mezuniyet engellenmeye çalışıldı

Toplu mezuniyet töreni iptal edilince öğrenciler kendi inisiyatifiyle toplu bir şekilde yapılacak alternatif mezuniyet töreni düzenlemek istedi. 5 Temmuz’da düzenlenen tören okulun güvenlik birimlerinin müdahalesine maruz kaldı ama alanda bulunan öğrenci, akademisyen ve velilerin direnmesiyle alternatif mezuniyet töreni düzenlendi.