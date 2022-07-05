Boğaziçi öğrencilerinden engellemelere rağmen alternatif mezuniyet

Boğaziçi Üniversitesi’nde protesto olmaması için öğrencileri tehdit eden ve mezun olacakların kartlarını iptal eden yönetim, öğrencilerin kendi inisiyatifiyle düzenlediği alternatif mezuniyeti engellemeye çalışıyor. Öğrenciler, baskılara rağmen pankartlarla yürüyor.

Kaynak: Twitter

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım rektör’ Naci İnci yönetimi, tepkileri azaltmak için toplu mezuniyet törenini iptal ederek eylem yapılmaması için öğrencileri tehdit etmişti.

Bugün, öğrencilerin kendi inisiyatifiyle ve toplu bir şekilde düzenlediği alternatif mezuniyet töreni, özel güvenlik birimlerinin engeline maruz kaldı. Öğrenciler, baskı ve tehditlere rağmen veli ve akademisyenlerin de katılımıyla pankartlarla yürüyüp rektörlüğü protesto ediyor.

Baskılara, engellere karşı direnişimizle, coşkumuzla Alternatif Mezuniyet'teyiz! pic.twitter.com/mKyTZIHF00 — Boğaziçi Direnişi (@budirenisi) July 5, 2022

Yürüyüşten sonra alanda bulunanlar, alternatif diploma töreni için okulun Güney Kampüsü’nde yerlerini aldılar.

Toplu tören artık yok

Okul tarihi boyunca -pandemi sebebiyle 2021 haricinde- toplu olarak düzenlenen törenler artık yok. Öğrencilerin tepkisinden çekinildiği için bu sene her bölümün mezuniyeti ayrı olacak. Böylelikle öğrenciler olabildiğince dağınık olacak ve hazırlanan program sayesinde öğrencilerin toplu şekilde bulunmaları engellenmeye çalışılacak. Önceki senelerdeki mezuniyet geçidi de bu sene düzenlenmeyecek. Yönetim, maddi sebeplerle toplu mezuniyet töreni düzenlenmediğini söylüyor.

Öğrenciler daha önceki dönemlerde tepkilerini mezuniyet törenlerine yansıtabiliyordu. Örneğin, 2016-2021 arasında Erdoğan’ın yine seçim sonuçlarını göz ardı ederek atadığı rektör Mehmed Özkan döneminde mezuniyet toplu olmuş ve öğrenciler sırt dönme gibi eylemler düzenlemişti. 1990’larda da benzer törenler ve protestolar vardı.

Öğrenciler tehdit edildi, mezun kartları iptal edildi

Mezuniyet 4-5-6 Temmuz tarihlerinde düzenleniyor. Tören başlangıcından iki gün önce yani 2 Temmuz’da eylem yapılmaması konusunda tehdit içerikli bir e-posta öğrencilere atılmıştı. E-postada “İzinsiz eylemlere katılan mezunların mezun kartları iptal edilecek, kampüslere girişleri engellenecektir” yazıyordu.

Bugün de bir öğrencinin mezun kartı, mezuniyete katılmamasına rağmen iptal edildiği ortaya çıktı. Diken’in edindiği bilgiye göre daha fazla kişinin kartı iptal edildi.

Mezun kartı, mezun olan öğrencilerin okula girmesi ve kütüphane gibi okulun olanaklarından yararlanması için gerekli bir kart.