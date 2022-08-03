Diken

Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi’nde filmleri sansürleyen ‘kayyım’, karşı çıkanları da görevden aldı


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanan ‘kayyım’ Naci İnci, yönetimin uyguladığı sansüre karşı çıkan sinema kulübünün seçilmiş yönetim kurulunu görevden aldı, kulübün etkinliklerini bir ay süreyle dondurdu.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü

‘Kayyım’ rektör Naci İnci yönetimi baskılarına devam ediyor. Öğrencilerin yönettiği Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü’nün düzenleyeceği açık hava film gösteriminde yer alan LGBTİ+ içerikli filmlerin gösterilmesi gerekçe verilmeden ve yazılı bir karar iletilmeden engellenmişti. Gösterimi engellenen filmlerden biri, yakın zamanda görevden alınma kararı iptal edilen Can Candan’a ait.


Sinema kulübü, 11 farklı günde geleneksel olarak her yıl düzenlediği açık hava film gösterimini bu sene de düzenliyor. Kulüp, gösterime sokacağı filmleri 12 Temmuz’da sosyal medyadan duyurmuştu.

Ama üç tane filmin gösterimi gerekçesiz yasaklanmıştı.

‘Sansür için gerekçe verilmedi’

Diken’e önceden konuşan sinema kulübü üyeleri, filmlerin izin dilekçelerini 6 Temmuz’da verdiklerini ama bazı filmlerin engellendiğini 18 Temmuz’da yani film gösterimlerinin ilkinin düzenleneceği gün sözlü olarak kendilerine iletildiğini söylemişlerdi.

İptal edilen filmler LGBTİ+ içerikli

İptal edilen filmlerin isimleri Benim Çocuğum, Laurence Anyways ve Go. Bu filmler LGBTİ+ içerikli. Kulüp üyeleri daha önce de Onur Haftası kapsamında Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Kulübü’yle LGBTİ+ temalı ortak gösterim istediklerinde de sansüre uğradıklarını ve yine herhangi bir gerekçenin gösterilmediğini dile getirdi. Yasaklanan filmlerin LGBTİ+ içerikli olmasının da tesadüf olmadığını söylemişlerdi.

Okul yönetimi, LGBTİ+ kulübüne de ayrıca savaş açmış durumda. Eski ‘kayyım’ Melih Bulu, göreve geldikten kısa bir süre sonra LGBTİ+ kulübünü kapatmıştı. Kulübün etkinlikleri de sürekli sansüre uğruyor. Son olarak, okuldaki Onur Yürüyüşü’ne polisin müdahale etmesine izin verilmiş ve onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Kulüplerden sansüre karşı ortak duruş

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci kulüplerinin neredeyse tamamı, sansüre karşı bugün ortak bir etkinlik düzenleyecekti. Sansürlenen filmlerden Laurence Anyways, diğer kulüplerle birlikte ortak bir organizasyonla bugün izleyicilere gösterilecekti.

Sinema kulübü, destekçi kulüplerin logosunun bulunduğu bir görseli “Sansüre karşı hep beraberiz” notuyla paylaşmıştı.

Bunun üzerine atanmış ‘kayyım’ Naci İnci, sansüre karşı çıkan sinema kulübünün seçilmiş yönetim kurulu üyelerini görevden aldı ve kulüp etkinliklerini bir ay süreyle dondurdu.

Kulübün sosyal medyadan, kararı bildiren belgeyi paylaştı. Belgede şunlar yazıyor: “Açık hava film gösterimleri sürecinde daha önce izin verilmeyen bir etkinliğin yapılacağının duyurulması suretiyle öğrenci etkinlikleri için geçerli olan etkinlik düzenleme kurallarının Üniversitemiz Sinema Kulübü tarafından ihlal edildiği tespit edildiğinden kulüp yönetim kurulunun görevden alınmasına ve kulüp faaliyetlerinin bir ay süreyle dondurulmasına karar verilmiştir.”

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