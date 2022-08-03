Boğaziçi yönetimi, öğrenciler etkinlik düzenleyemesin diye fıskiyeleri açtı

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi’nin ‘kayyım’ yönetimi öğrencilere baskısını giderek artırıyor. Okul yönetimi, sinema kulübünün filmlerine sansür uygulamış ve kulüp yönetimini görevden almıştı. Yönetim, şimdi de film gösterimi düzenlenemesin diye etkinlik bölgesinde fıskiyeleri açtı.

Fotoğraf: Diken

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne atadığı ‘kayyım’ rektör Naci İnci yönetimi baskılarına devam ediyor. Öğrencilerin yönettiği Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü’nün düzenleyeceği açık hava film gösteriminde yer alan LGBTİ+ içerikli filmlerin gösterilmesi gerekçe verilmeden ve yazılı bir karar iletilmeden engellenmişti. Gösterimi engellenen filmlerden biri, yakın zamanda görevden alınma kararı iptal edilen Can Candan’a ait.

Sinema kulübü, 11 farklı günde geleneksel olarak her yıl düzenlediği açık hava film gösterimini bu sene de düzenliyor. Kulüp, gösterime sokacağı filmleri 12 Temmuz’da sosyal medyadan duyurmuştu.

çok beklenen bü(s)k 2022 açıkhava takvimi sonunda belli oldu!!! görmeyen kalmasın, planlar açık havalara göre yapılsın🤩 18 temmuz'da güney meydanda görüşmek üzere!📽 pic.twitter.com/VCZQGNWXik — BÜ(S)K/BÜLGBTİA+ (@bounsinema) July 11, 2022

Ama üç tane filmin gösterimi gerekçesiz yasaklanmıştı.

‘Sansür için gerekçe verilmedi’

Diken’e önceden konuşan sinema kulübü üyeleri, filmlerin izin dilekçelerini 6 Temmuz’da verdiklerini ama bazı filmlerin engellendiğini 18 Temmuz’da yani film gösterimlerinin ilkinin düzenleneceği gün sözlü olarak kendilerine iletildiğini söylemişlerdi.

İptal edilen filmler LGBTİ+ içerikli

İptal edilen filmlerin isimleri Benim Çocuğum, Laurence Anyways ve Go. Bu filmler LGBTİ+ içerikli. Kulüp üyeleri daha önce de Onur Haftası kapsamında Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Kulübü’yle LGBTİ+ temalı ortak gösterim istediklerinde de sansüre uğradıklarını ve yine herhangi bir gerekçenin gösterilmediğini dile getirdi. Yasaklanan filmlerin LGBTİ+ içerikli olmasının da tesadüf olmadığını söylemişlerdi.

Okul yönetimi, LGBTİ+ kulübüne de ayrıca savaş açmış durumda. Eski ‘kayyım’ Melih Bulu, göreve geldikten kısa bir süre sonra LGBTİ+ kulübünü kapatmıştı. Kulübün etkinlikleri de sürekli sansüre uğruyor. Son olarak, okuldaki Onur Yürüyüşü’ne polisin müdahale etmesine izin verilmiş ve onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Kulüp yönetimi görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi kulüpleri, Sinema Kulübü’yle beraber, bugün saat 20.00’da Güney Meydan’da yani etkinliğin yıllardır geleneksel olarak düzenlendiği yerde sansüre uğrayan filmlerden Laurence Anyways’i izleyiciyle buluşturacaktı. Kulüpler, “Sansüre karşı hep beraberiz” notuyla bunu sosyal medyadan duyurmuştu.

Sansüre rağmen hep beraberiz! Boğaziçi Öğrenci Kulüpleri olarak 3 Ağustos Çarşamba günü (yarın) saat 20.00’de Güney Meydan’da ortak açık hava gösterimimize hepinizi bekleriz. pic.twitter.com/VK7vGZcU5f — BÜ(S)K/BÜLGBTİA+ (@bounsinema) August 2, 2022

‘Kayyım’ yönetim, bunun üzerine Sinema Kulübü yönetim kurulunu görevden aldı ve kulübün etkinliklerini bir ay dondurdu.

Yönetim, etkinlik saatine yakın film gösterimi için gereken ekipmanların kurulacağı bölgede fıskiyeleri açtı. Diken’e konuşan öğrencilerin aktardığına göre, söz konusu bölge, şu an oturulamayacak ve etkinlik için hazırlanamayacak durumda. Öğrencilerin dediğine göre, fıskiyeler sadece etkinliğin geleneksel olarak düzenlenen yerde açılmış.

Etkinlik normalde 20:00’de başlayacaktı. Yaklaşık 19:30’dan beri fıskiyeler açık ve çalışmaya hala devam ediyor.

Fotoğraf: Diken

Bunun haricinde, okulun bulunduğu Hisarüstü’nde polis ve çevik kuvvet yoğunluğunun arttığını söyleniyor.