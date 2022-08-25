Boğaziçi mezunlar derneği lokali, içki sattığı gerekçesiyle mühürlendi

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi’nin içinde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) lokali Niche, zabıta ekipleri tarafından içki satıldığı gerekçesiyle mühürlendi. Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü de, önceden, yetkisi olmamasına rağmen içki ruhsatı olan lokale içki sattığı gerekçesiyle beş kez para cezası kesmişti.

Fotoğraf: BÜMED

Diken’in edindiği bilgiye göre, dün Niche, içki sattığı gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Dün, zabıta ekipleri işletmeye gelip “Toparlanın, yarın gelip mühürleyeceğiz” dedi. İşletmedeki eşyalar da taşındı. Resmi mühürleme işlemleri bugün saat 11:00’de tamamlandı.

Diken’in edindiği bilgiye göre, BÜMED, Niche’e içki satışının durdurulmasını gerektiğini söylemişti. BÜMED ayrıca üyelere içki satışının durdurulduğunu ve otoparka mezun kimliği olmadan giriş yapılamayacağını iletmişti. Aktarılana göre, Niche, her türlü ruhsat ve izninin olduğu gerekçesiyle bu karara uymadı ve içki satışına devam etti.

Lokal, BÜMED’e ait olsa da Niche’i farklı bir işletme yönetiyor.

Diken’in BÜMED’den edindiği bilgiye göre Sarıyer Belediyesi, Niche’in ruhsatını iptal etti. Dün, zabıta ekipleri geldi ve işletmeye 12 saat verdi. Bugün sabah 11:00’de de Niche’i mühürledi.

Fotoğraf: Diken

Mührün üstünde “19.08.2022 tarih ve 91127 sayılı yazısı gereği mühür altına alınmıştır” yazıyor.

Rektörlükten para cezası

BÜMED, 27 Temmuz’da, mezunlara kampüse araçla girişlerin sınırlandırıldığı ve üniversite içindeki tesiste içki satışının rektörlük tarafından yasaklandığını bildiren bir e-posta yollamıştı.

Buna göre mezunlar lokali sınırları dahilinde içki satılması, tesiste içki ruhsatı olmasına rağmen üniversite yönetimi tarafından ‘okul sınırları içerisinde içki satılamayacağı’ gerekçesiyle yasaklanmıştı.

E-postada BÜMED’e 14 Mayıs’tan itibaren beş kez toplam 575 bin 371 TL tutarında ceza kesildiği yazılmıştı.

BÜMED e-postada, üniversite yönetiminin böyle bir idari para cezası kesme yetkisi bulunmadığını kaydederken “Bu konuda hukuki girişimlerimiz olacaktır. Alkollü içki satışının, gerekli hukuki girişimler sonuçlanmadan, faaliyetlerimizi engellememesi için Lokal’de hizmet veren Niche Cafe’de alkol satışının durdurulması için kendilerine gereken uyarı yapılmıştır” demişti.