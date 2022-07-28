Boğaziçi’nde rektörlük, mezunlar derneğinin lokalinde içki satışını yasakladı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) lokalinde içki satışını yasakladı. BÜMED’in açıklamasında göre rektörlük, yetkisi olmamasına rağmen içki ruhsatı olan lokale daha önce beş kez para cezası kesti.

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Akademik özgürlük ve kurumsal özerkliği savunan mezunlar grubu BÜMEDeğer’in aktardığına göre BÜMED yönetimi mezunlara kampüse araçla girişlerin sınırlandırıldığı ve üniversite içindeki tesiste içki satışının rektörlük tarafından yasaklandığını bildiren bir mail yolladı.

Buna göre mezunlar lokali sınırları dahilinde alkollü içki satılması, tesiste içki ruhsatı olmasına rağmen, üniversite yönetimi tarafından okul sınırları içerisinde alkol satılamayacağı gerekçesiyle yasaklandı.

Mailde BÜMED’e 14 Mayıs’tan itibaren beş kez toplam 575,371 TL tutarında ceza kesildiği yazıldı.

Üniversite yönetiminin böyle bir idari para cezası kesme yetkisi bulunmadığı kaydedilirken şunlar dendi: “Bu konuda hukuki girişimlerimiz olacaktır. Alkollü içki satışının, gerekli hukuki girişimler sonuçlanmadan, faaliyetlerimizi engellememesi için Lokal’de hizmet veren Niche Cafe’de alkol satışının durdurulması için kendilerine gereken uyarı yapılmıştır.

Otopark ve sosyal tesislerle ilgili kararlar işletmecilerimizi ve BÜMED’in gelirlerini olumsuz etkileyecektir. BÜMED’in mezunlara yönelik faaliyetleri ile Üniversitemizin ihtiyacı olan öğrencilere burs, akademisyenlere lojman yardımı gibi Üniversitemizin değerini ve mevcudiyetini korumaya yönelik etkinliklerini devam ettirebilmesi için sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır.”

‘Kayyım yönetimini derhal istifaya çağırıyoruz’

BÜMEDeğer’in Twitter hesabı üzerinden karara tepki gösterilerek ‘kayyım rektör’ Naci İnci yönetimi istifaya çağırıldı: “BÜMEDeğer olarak ne mezunlar derneğini, ne de üniversiteyi yaşam tarzı dayatmasına teslim etmeyeceğimizi ifade ediyor, sorumlu kayyum yönetimini derhal istifaya çağırıyoruz. Tüm Boğaziçi Üniversitesi mezunlarını özgür kampüsümüzü baskı altında tutmak için elinden geleni yapan kayyumluğun hukuk dışı uygulama ve ihlallerine karşı yılmadan mücadeleye devam etmeye davet ediyoruz. #KayyumlarGidecekBizKalacağız”