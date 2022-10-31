Boğaziçili akademisyenlerden adrese teslim kadro ilanlarına dava

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne ‘kayyım rektör’ atamasıyla başlayan okul bileşenlerinin sürdürdüğü direniş devam ediyor. Boğaziçili akademisyenler, mücadelesini hukuki zemine de taşıyarak usulsüzlüklerle ilgili davalar açıyor. Akademisyenler, adrese teslim kadro ilanlarına da dava açtı.

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Boğaziçi Üniversitesi, ‘kayyım rektör’ Naci İnci atandıktan sonra çeşitli dönemlerde adrese teslim kadro ilanları açtı. Diken, bu ilanları ve ilanlar kapsamında işe alınan kişileri 20 Nisan, 25 Mayıs, 5 Ağustos, 19 Ağustos, 24 Ağustos ve 27 Ekim 2022 tarihli haberlerinde ele almıştı.

Boğaziçili akademisyenler, söz konusu ilanlara dava açtı. Akademisyenler, bugüne kadar Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün 15 Nisan 2022 tarih 31810 sayılı ve 24 Ağustos 2022 tarih 31933 sayılı Resmî Gazete’nin ‘Çeşitli İlânlar’ başlığı altında yayımlanan ‘Öğretim Üyesi Alım İlanı’nda yer alan kadro ilanlarından 10 ilana karşı dava açtı.

Akademisyenlerin, ilanlar doğrultusunda akademisyen atamalarıyla ilgili de açtığı beş davası bulunuyor.

Akademisyenlerin, hukukla iletişim fakültelerinin ve veri bilimi ve yapay zeka enstitüsünün kuruluşu, senato temsilcilerinin usulsüz şekilde seçilmesi ya da görevden alınması, enstitü müdürlerinin usulsüz bir şekilde seçilmesi ve seçilmiş dekanların görevden alınması gibi konularda da Ocak 2021’den beri açtıkları 40’a yakın dava bulunuyor.