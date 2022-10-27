Boğaziçi’nde kadrolaşma tam gaz: Yine ‘adrese teslim’ kadro ilanı verildi

MEHMET BARAN KILIÇ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne atadığı ‘kayyım rektör’ Naci İnci yönetimi, okulda kadrolaşmaya devam ediyor. Okuldan hocaları türlü bahanelerle uzaklaştıran ve ilgili birimlere danışmadan okula akademisyen alan yönetim, bölümlerin onayı olmadan yine ‘adrese teslim’ denebilecek kadro ilanları verdi.

Fotoğraf: AA

Boğaziçi Üniversitesi, Naci İnci atandıktan sonra adrese teslim kadro ilanları vermeye başlamıştı. Bugün, bu ilanlara yenisi eklendi.

Yönetim, bugün yayınlanan Resmi Gazete’de makine mühendisliği, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, matematik ve fen bilimleri eğitimi, okul öncesi eğitimi ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümleri için toplamda altı kişilik ilan yayımladı. Adrese teslim denilebilecek özellikteki ilanlar bölümlerin onayı olmadan açıldı.

YÖK, 9 Mart 2021’de yönetmeliğe “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının kısmi veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemez” şartı koymuştu ama söz konusu ilanlarda bu şarta uyulmadı.

İlanlara bakıldığında her kadro için adayların çalışma alanlarına yer veriliyor. İlanlarda çalışma alanlarına yapılan atıflar şu şekilde:

Makine mühendisliği: İçten yanmalı motorlar, türbülanslı yanma, emisyon, ısı transferi ve organik rankine çevrimi alanlarında yayınları ve uzmanlığı olmak

Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler: Karşılaştırmalı kamu yönetimi, sivil toplum, stratejik yönetim, sivil toplum kuruluşları ve yönetişim üzerine uzmanlaşmak

Fen bilgisi eğitimi: FenTeknoloji-Toplum (FTT) yaklaşımı, sanal laboratuvar ve öğrenme amaçlı yazma konuları üzerine uzmanlaşmak

Matematik eğitimi: Öğrencilerin ve öğretmen adaylarının orantısal akıl yürütmeleri ve bilişsel tanı

modelleri üzerine uzmanlaşmak

modelleri üzerine uzmanlaşmak Okul öncesi eğitim: Eğitim ve okul psikolojisi alanında SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yayın yapmış olmak

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık: Eğitim politikaları ve uygulamaları ve bu konuları destekleyici eğitim yönetimi üzerine araştırma, yayın ve proje çalışmaları yapmış olmak

İlanlarda ayrıca bazı gariplikler bulunuyor. Bazı ilanlarda adayın lisans, yüksek lisans ve doktorada okuduğu bölümler dikkate alınırken bu şart bazı ilanlarda yüksek lisans ve doktoraya, bazılarında da doktoraya indirgeniyor.

Örneğin profesör ilanı açılan makine mühendisliği bölümü için başvuracak adayların okuduğu bölümlerle ilgili herhangi bir şart konulmazken siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler için açılan profesör ilanında, adayın lisans, yüksek lisans ve doktora bölümlerinin hepsinin siyaset bilimi ve kamu yönetimi veya kamu yönetimi olması bekleniyor. Fen bilgisinde adayın sadece doktoradaki bölümü dikkate alınırken matematik eğitimi için adayın yüksek lisans ve doktora bölümleri ilanda kendine yer buluyor. İlanda, temel eğitim bölümünde de adayın lisans, yüksek lisans ve doktora bölümlerini önemliyken rehberlik ve psikolojik danışmanlık için hangi bölümden mezun olması gerektiği belirtilmemiş.

Yine bazı ilanlarda adayların mezun olduğu üniversitenin İngilizce eğitim veren bir kurum olması istenirken bazı bölümler içinse bu istenmemiş.

Daha önceden yayınlanan ilanlar da şu ankiyle benzer garipliklikleri barındırıyor. Daha önce Diken’de görüşlerini paylaşan akademisyenler, bu ilanlarda ayrımcılık olduğunu ve çalışma alanıyla diğer detaylara ilanlarda yer vererek spesifik kişilerin işaret edildiğini söylemişti.

İlanlar bölümlerden onaysız

Diken’in ulaştığı bilgiye göre, bu ilanlar, siyaset bilimi ve uluslarası ilişkiler, fen bilgisi eğitimi, matematik eğitimi ve okul öncesi eğitimi bölümlerinin onayı olmadan açıldı.

Makine mühendisliğiyle rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümleri için açılan ilanlara bölümlerin onay verip vermediğiyle ilgili bilgiye ise ulaşılamadı.

Boğaziçi’ndeki kadrolaşma çalışmaları

Ocak 2021’de Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne atanmasından sonra ilk işlerinden biri kadrolaşmak olmuştu. İlk etapta, Bulu ve rektör yardımcıları neredeyse tüm idari görevleri kendileri üstlenerek, senatoda mükerrer oy kullanarak istediği kararları almaya çalıştı. İletişim fakültesi kurulduktan sonra Bulu, kendini dekan olarak atamıştı. Rektör yardımcısı Fazıl Önder Sönmez, mühendislik fakültesine dekan olarak atanmıştı. Hukuk fakültesine Selami Kuran dışarıdan atanmış ve okulda ders vermeyen bir kişi usulsüz bir şekilde fakülte temsilcisi olarak senatoda oy kullanmıştı. Hukuk fakültesine atanan bir akademisyen de sosyal bilimler enstitüsü müdürü yapılmıştı.

İlerleyen dönemlerde tüm fakültelere Boğaziçi Üniversitesi dışından atamalar yapılmıştı. Veri bilimi ve yapay zeka enstitüsü kurulmuş ve buraya alınan akademisyenlerle kadrolaşma hız kazanmıştı. Naci İnci, doktora öğrencisini veri bilimi ve yapay zeka enstitüsüne atamış, adrese teslim kadroyla iletişim fakültesine atanan Cihat Arınç usulsüz şekilde senatoya dahil edilmişti.

İki senedir de birçok akademisyenin Boğaziçi Üniversitesi’yle ilişiği kesildi veya çeşitli yollarla üniversiteden uzaklaştırılmıştı. Bu, son dönemde daha da arttı.

Son olarak da Atatürk Enstitüsü Müdürü’nün seçilmiş müdürü Cengiz Kırlı görevden alınmış, ekonomi bölümünün seçilmiş başkanı Ünal Zenginobuz üç ay süreyle görevden uzaklaştırıldı. Bilgisayar mühendisliği bölümü öğretim üyesi ve okuldaki veri skandalını ortayan çıkaran Tuna Tuğcu da yeniden üç ay uzaklaştırılmıştı.

Resmi Gazete’deki ilanlar

Söz konusu ilanlara Resmi Gazete’nin bugünkü sayısının 118-119. sayfalarından ulaşılabilir.