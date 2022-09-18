BÜMED içindeki restoranın içki gerekçesiyle mühürlenmesine mahkeme ‘dur’ dedi

MEHMET BARAN KILIÇ
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Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) bünyesindeki restoran, içki satıldığı gerekçesiyle mühürlenmişti. İşletme sahibi bunun üzerine hukuki süreç başlatmıştı. Mahkeme, restoranın mühürlenmesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.
25 Ağustos’ta, Sarıyer Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, BÜMED bünyesinde bulunan Niche adlı restoranı içki satıldığı gerekçesiyle mühürlemişti. Diken, restoranın mühürlenmesini haberleştirmişti.
Diken’in haberinden sonra BÜMED, mühürlenmeyle ilgili kamuoyuna şunları duyurmuştu: “Bildiğiniz üzere BÜMED tesis içerisinde bulunan restoranımız ruhsatlı olarak alkol satışı yapıyordu. Ancak rektörlüğün alkol satışını yasaklamasının ve şikayette bulunmasının ardından bugün Sarıyer Belediyesi tarafından mühürlendi.”Niche de içki satışının ruhsatlı yapıldığını belirterek hukuki işlemler için harekete geçeceklerini duyurmuştu.
Boğaziçi Üniversitesi de mezunlara attığı e-posta aracılığıyla “İçki satışı kanunsuz olduğundan dolayı işletme, Sarıyer Belediyesi tarafından mühürlendi” demişti.
Sarıyer Belediyesi’yse konuyla ilgili Diken’e açıklamada bulunmamıştı.
Lokal, BÜMED’e ait olsa da Niche’i farklı bir işletme yönetiyor.
Hukuki süreç sonunda yürütmeyi durdurma kararı
Niche, restoranın mühürlenmesinin ardından, açıklamasında da belirttiği gibi hukuki süreç başlattı. Mahkeme, dün yürütmeyi durdurma kararı verdi. Restoran, yeniden açıldı.
Diken’e bilgi veren Niche işletmesi, restoranın işleyişi ve süreçle ilgili detaylı basın açıklamasını ilerleyen günlerde yapacaklarını dile getirdi.
Rektörlükten para cezası
BÜMED, 27 Temmuz’da, mezunlara kampüse araçla girişlerin sınırlandırıldığını ve üniversite içindeki tesiste içki satışının rektörlük tarafından yasaklandığını bildiren bir e-posta yollamıştı.
Buna göre mezunlar lokali sınırları dahilinde içki satılması, restoranda içki ruhsatı olmasına rağmen üniversite yönetimi tarafından ‘okul sınırları içerisinde bulunduğu’ gerekçesiyle yasaklanmıştı.
E-postada bu yüzden BÜMED’e 14 Mayıs’tan itibaren beş kez toplam 575 bin 371 TL tutarında ceza kesildiği yazılmıştı.
BÜMED e-postada, üniversite yönetiminin böyle bir idari para cezası kesme yetkisi bulunmadığını kaydederken, şunları kaydetmişti: “Bu konuda hukuki girişimlerimiz olacaktır. Alkollü içki satışının, gerekli hukuki girişimler sonuçlanmadan, faaliyetlerimizi engellememesi için Lokal’de hizmet veren Niche Cafe’de alkol satışının durdurulması için kendilerine gereken uyarı yapılmıştır.”
Niche de ruhsatlarının bulunmasından dolayı içki satışına devam etmişti.