Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ödül aldığı Altın Portakal’da ‘kayyım’ı eleştiren Vardar’ın Boğaziçi kartı iptal

MEHMET BARAN KILIÇ

@MehmetBaranKl

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Boğaziçi’ndeki ‘kayyım‘ yönetim öğrencilere, akademisyenlere ve mezunlara yönelik baskılarına devam ediyor. Yüzlerce mezunun kartını iptal eden yönetim son olarak Altın Portakal Film Festivali’nde ödül alan Boğaziçi mezunu olan Özcan Vardar’ın da mezun kartını iptal etti.

Fotoğraf: Twitter

Boğaziçi Üniversitesi, 2 Temmuz’da, mezuniyet öncesinde attığı bir e-postayla “Mezuniyette eylem yaparsanız mezun kartınızı iptal ederiz” diyerek öğrencileri tehdit etmişti. Bazı öğrencilerin kartlarıysa, törene katılmamasına rağmen bu tehditten sonra kendilerine tebliğ edilerek iptal edilmişti. Sonrasında yüzden fazla yeni ve eski mezunun kartı çeşitli dönemlerde iptal edilmiş ama bu kişilere gerekçe gösterilmemiş, tebligat yapılmamıştı. Kartı iptal edilen bazı mezunlar okula ulaşarak gerekçe alabildi ama sormayana gerekçe verilmedi. Mezun kartı, okula girebilmek ve okulun çeşitli imkanlarından yararlanmak için gerekli bir kart.


Mezun kartı iptal edilenler arasına 8 Ekim’de düzenlenen Altın Portakal Film Festivali’nde kurgu dalında ödül alan Özcan Vardar da eklendi. Vardar, ödül konuşmasında Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyım yönetime eleştirilerine, direnişe ve üniversiteye düzenlenen saldıralara yer vermişti. Vardar, Mithat Alam Film Merkezi’ne yönelik müdahalelere ve kampüse girmesine izin verilmeyen hoca ve mezunlara da değinmişti.

Altın Portakal Festivali’nden sonra ilk kez bugün okula girmek isteyen Vardar, mezun kartının iptal edildiğini öğrendi. Vardar, konuyla ilgili Diken’e konuştu.

‘Bugün şans eseri öğrendim’

Yaşananları Diken’e anlatan Vardar, bugün kampüse girmek istediğinde mezun kartını turnikelere okuttuğunu ama çalışmadığını gördüğünü söyledi. Vardar, bunun üzerine güvenliklerle konuştu. Vardar, güvenliklerin elinde ‘okula girmemesi gerekenler’ listesi olduğunu ama kendisinin isminin burada görülmediğini söyledi. Güvenlikler ‘teknik hata’ olabileceğinden ötürü Vardar’ı okula aldı.

Rektör yardımcısının isteğiyle iptal edilmiş

Vardar, durumu mezunlar ofisine sordu. Mezunlar ofisinde yaşananları Vardar şöyle anlattı: “Mezunlar ofisi, kartımın iptal edilmesiyle ilgili kendilerine herhangi bir not iletilmediğini söyledi. Ofis, bilgi işlem merkezini aradı. Bilgi işlemse, mezunlar ofisine, kendi isminin yanında ‘Fazıl Önder Sönmez’in isteğiyle iptal edildi’ notunun yer aldığını söyledi. Mezunlar ofisi de bilgi işlemin dediklerini bana aktardı.”

Vardar, kartının neden iptal edildiğiyle ilgili kendisine herhangi bir gerekçe verilmediğini belirtti. İptalle ilgili de kendisine herhangi bir tebligat yapılmadı.

İptali Altın Portakal’daki konuşmama bağlıyorum

Vardar, kart iptalini Altın Portakal’daki Boğaziçi’yle ilgili konuşmasına bağlayarak şunları söyledi: “Eylül 2021’de akademik görevim yönetim tarafından sonlandırılmıştı. Dolayısıyla akademisyen kartım iptal edilmişti ama mezun kartım çalışıyordu. Bir sene boyunca okula mezun kartıyla okula girebildim. Altın Portakal Film Festivali’nden birkaç gün önce de kartımla okula girebildim. Festivalden sonra ilk kez bugün okula girmek istedim ve kartımın iptal edildiğini gördüm. Bir senede ne değişti? Bir gece kalkıp ‘Ya Özcan Vardar vardı, onun da kartını iptal edelim’ demedilerse aklıma gelen tek gerekçe ödül törenindeki konuşmam.”

Vardar, Boğaziçi Üniversitesi’nde kurgu dersleri veriyordu. Yönetim, kendisinin görevini ‘formel eğitimi yok’ diye sonlandırmıştı. Vardar, Altın Portakal’da kurgu dalında ödül aldı.

Mithat Alam Eğitim Vakfı yönetim kurulu üyesi de artık giremiyor

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, Mithat Alam Eğitim Vakfı’na (MAEV) bağlı Mithat Alam Film Merkezi’ne (MAFM) çökmeye çalışıyor. Diken, bunu haberleştirmişti.

Vardar, aynı zamanda MAEV yönetim kurulu üyesi. Vardar, yönetimin bu kararıyla artık MAEV yönetim kurulu üyesinin bile artık okula giremeyeceğini söylüyor.

Vardar, “Tabii kartımın iptal edilmesinin nedeninin yönetim kurulu üyeliğim olduğunu düşünmüyorum. Zaten yönetimin ‘Özcan Vardar MAEV yönetim kurulu üyesi, kartını iptal edin’ dediğini de düşünmüyorum. Hatta kurul üyesi olduğumdan haberleri bile olmayabilir. Yine de iptal kararı, artık MAEV yönetim kurulu üyesinin bile kampüse giremeyeceğini gösteriyor, çünkü bir nevi MAEV’i de temsil ediyorum” dedi.

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