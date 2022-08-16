Boğaziçi’nin ‘kayyım yönetimi’, mezunların kartlarını gerekçesiz iptal ediyor

MEHMET BARAN KILIÇ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesine atadığı ‘kayyım rektör’ Naci İnci, mezunların kartlarını gerekçe göstermeden iptal ediyor. Mezunlar, kartlarının iptal edildiğini tesadüf eseri öğrendiklerini söylüyor.

Fotoğraf: Reuters

Boğaziçi Üniversitesi’nde 4-5-6 Temmuz’da düzenlenen mezuniyette gelecek tepkilerin önüne geçmek için toplu töreni iptal eden yönetim, 2 Temmuz’da attığı bir e-postayla “Eylem yaparsanız mezun kartınızı iptal ederiz” diyerek öğrencileri tehdit etmişti.

2 Temmuz’da öğrencilere atılan tehdit dolu e-posta

4 Temmuz’da da bazı öğrencilerin kartları, mezuniyete katılmamasına rağmen iptal edilmişti. İptal kararı, e-postayla tebliğ edilmiş ve gerekçe olarak kampüste düzenlenen eylem ve gösterilere katılmak gösterilmişti.

Öğrenciler, toplu törenin iptal edilmesi üzerine inisiyatif almış ve alternatif mezuniyet düzenleme kararı almıştı. 5 Temmuz’da düzenlenen alternatif mezuniyet yönetim tarafından engellenmek ve müdahale edilmek istenmiş ancak öğrenciler, baskılara rağmen pankartlarla yürümüş ve yönetimi protesto etmişti.

Kaynak: Twitter

Boğaziçi’nin ‘kayyım yönetimi’yse mezun kartlarını iptal etmeye devam ediyor. Şimdiyse iptaller için herhangi bir tebliğ yollanmıyor ve gerekçe gösterilmiyor. İptal kararı tesadüfen öğreniliyor.

Diken’e konuşan Boğaziçi Üniversitesi mezunu Emirhan Mutlu, kartının iptal edildiğini şans eseri öğrendiğini söyledi: “Kart iptaliyle ilgili herhangi bir gerekçe gösterilmedi. Herhangi bir e-posta atılmadı, tebligatta bulunulmadı.”

Mutlu, mezun ve öğrencilerin bulunduğu Boğaziçi Facebook grubunda başka bir mezunun kart iptaliyle ilgili gönderisinden sonra kontrol etmesiyle öğrendiğini söyledi.

İsmini vermek istemeyen başka bir mezun da kartının herhangi bir gerekçe gösterilmeden iptal edildiğini söyledi.

‘Alternatif mezuniyete katıldığımdan dolayı iptal edildiğini düşünüyorum’

Boğaziçi Üniversitesi kamuoyunda bir süredir “Alternatif mezuniyete katılanların mezun kartı iptal edilecek” iddiaları dolaşıyordu.

Mutlu da kartının ‘alternatif mezuniyette pankart taşıdığından’ veya ‘sosyal medyadaki eleştirilerinden’ dolayı iptal edildiğini düşünüyor.

‘Kampüste içki’ gerekçesiyle de iptal!

Boğaziçi yönetimi, mezun kartlarının iptali haricinde halihazırda öğrenci olanlara da soruşturma açıyor; disiplin veya uzaklaştırma cezası veriyor. Hatta bazı mezunların kartlarını ‘kampüste içki içtiği’ gerekçesiyle iptal ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) lokalinde içki satışını yasaklamıştı. BÜMED’in açıklamasına göre rektörlük, yetkisi olmamasına rağmen içki ruhsatı olan lokale daha önce beş kez para cezası kesti.

‘Hukuki yollara başvuracağım’

Emirhan Mutlu kararla ilgili “Mezun olduğum okulun kampüsüne giremeyecek olmak biraz gücüme gitti” derken hukuki yollara başvuracağını dile getiriyor.

Mezun kartı, mezun olan öğrencilerin okula girmesi ve kütüphane gibi okulun olanaklarından yararlanması için gerekli bir kart.