Boğaziçi Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 70 öğrenciye altı ay sonra dava

20 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen 9’uncu Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alına 70 öğrenciye dava açıldı.
Boğaziçi Üniversitesi kampüsü içerisinde 20 Mayıs’ta öğrenciler tarafından 9. Onur Yürüyüşü düzenlenmişti. Yürüyüşe öğrenciler ve akademisyenler katılmıştı.
Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım yönetimi’ yürüyüşü, yürüyüşe 40 dakika kala, e-posta atarak iptal etmişti. Öğrenciler buna rağmen yürüyüşü yapmak istemişti.
Öğrenciler, önce okulun özel güvenliğin baskısıyla karşılaşmıştı. Sonrasında kampüs içinde çevik kuvvet girmişti.
Polis, yürüyüşteki kişileri çembere alıp gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlar aynı günün gecesi serbest bırakılmıştı.
Boğaziçi Üniversitesi LGBTİA+ Çalışmaları Kulübü’nün duyurduğuna göre, yürüşten altı ay sonra, gözaltına alınan 70 kişiye dava açıldı.