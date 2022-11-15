Boğaziçi Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 70 öğrenciye altı ay sonra dava

9. Boğaziçi Onur Yürüyüşü'ne katılan ve işkenceyle gözaltına alınan 70 arkadaşımıza dava açıldı!

Kayyumluk, 9 senedir geleneksel olarak düzenlediğimiz yürüyüşü hiçbir gerekçe göstermeden yasaklamıştı ve suçlanan arkadaşlarımıza saldırıdan önce hiçbir ihtar yapılmamıştı. pic.twitter.com/h6Wkkyj2XW