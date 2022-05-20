Çevik kuvvet polisi Boğaziçi’ne girdi: Onlarca gözaltı var

Boğaziçi Üniversitesi’nde 9’uncu Onur Yürüyüşü’ne katılan öğrencilere çevik kuvvet polisi müdahale etti.

Güney Kampüs’te dört gözaltı minibüsünün bulunduğu gözlendi. Öğrenciler önce çembere alındı, daha sonra gözaltı koridoru oluşturuldu.

Onlarca öğrenci ve bir akademisyen gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sağlık kontrolünden sonra Vatan Caddesi’ndeki emniyet binasına götürülmesi bekleniyor.

Öğrencilerden biri gözaltına alındığı sırada sinir krizi geçirdi.

Hastaneye götürülen öğrenci için önce refakatçıya izin verilmedi. Daha sonra akademisyenlerin müdahalesiyle öğrencinin yanına bir öğrenci refakatçı olarak verildi.