Boğaziçi’nde ulaşım krizi devam ediyor: Düzenleme sorunları çözmedi

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi’nde yönetim tarafından kampüslere iki saat uzaklıktaki yurtlara yerleştirilen öğrenciler, yetersiz ulaşım olanakları yüzünden derslere yetişemiyor. Öğrenciler, arızalardan ve yetersiz olanaklardan şikayetçiyken atılan adımlar da sorunu çözmek için yeterli olmadı.

Fotoğraf: Arşiv

Boğaziçi Üniversitesi, tanıtım günlerinde “Şehir dışından gelen herkese yurt vereceğiz” denmesine rağmen en az 600 hazırlık öğrencisini yurtsuz bırakmıştı. Yönetim, barınma sorunu olmadığını iddia etse de açıklamalarında yurt vermediği öğrencilerin olduğunu kabul ederek krizin varlığını doğrulamıştı.

Yönetim ayrıca, kamuoyuna, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’yle (KYK) anlaşıldığını ve kimsenin açıkta kalmayacağını söylese de öğrencilere ‘henüz bir anlaşma olmadığını ve KYK’le görüşmelerin devam ettiğini’ dile getirmişti. KYK da okulun kamuoyu açıklamalarını yalanlamıştı.

Krizin altında yatan temel neden, 18 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Marmara Üniversitesi’ne ait Anadolu Hisarı Kampüsü’nün Boğaziçi’ne tahsis edilmesi. ‘Kayyım yönetim’ hazırlık öğrencilerinin artık bu kampüste eğitim göreceğini bildirmişti.

Daha önceden hazırlık eğitimi iki kampüste veriliyordu: Kilyos (Sarıtepe) Kampüsü ve Kuzey Kampüsü. Kilyos’ta üç yurt var ve 1100 kapasiteye sahip. Şehir dışından gelen öğrenciler ucu ucuna da olsa Kilyos yurtlarına yerleşebiliyordu. Kuzey Kampüste de, genelde İstanbul’da ikamet eden öğrenciler eğitim görüyordu.

Yönetim, hazırlık öğrencilerinin 550’ye yakınını Anadolu Hisarı Kampüsü’nün civarında bulunan Kandilli Kampüsü’ndeki yurtlara, 550’ye yakınınıysa son dakika kararıyla, hazırlık kampüsünün toplu taşımayla en iyi ihtimalle bir saat uzağındaki Superdorm yurtlarına yerleştirdi. Yönetim, yine son dakika kararıyla ranza ekleyerek yurdun kapasitesini inanılmaz derecede artıracağını açıklamıştı. 200 civarı hazırlık öğrencisi de hala açıkta.

Kilyos Kampüsü’nden çıkartılan hazırlık öğrencilerin yerine de yaklaşık 800 lisans öğrencisi ve az sayıda doktora/yüksek lisans öğrencisi yerleştirildi. Bu öğrencilerin dersleriyse Hisarüstü kampüslerinde. Kilyos’la Hisarüstü arası en iyi ihtimalle 1,5 saat ama özellikle sabah saatlerinde yoğun trafik ve araçlarda arızalanmalar, ertelenmeler ve rötarlar meydana geliyor.

Shuttle yok: Belediye otobüsleriyle ulaşmak imkansız

Diken’in yurt krizinin yol açtığı ulaşım krizini 29 Eylül Perşembe tarihinde haberleştirmesi sonrası ulaşımla ilgili birtakım düzenlemelere gidilmiş ama çözüm getirmemişti.

Sabah ilk dersler sabah 9’da başlıyor. Düzenleme öncesi sabah dersine yetişmesi için belediyeye ait 59RK otobüsünün sabah 7, 7.35 ve 8.00’de kalkan toplam üç sefer dışında başka olanak da yoktu. 8.00 seferiyle 9.00 dersine yetişmek zor, 7.35 seferi de en ufak bir trafik veya rötarda öğrencileri derslerine vaktinde yetiştiremiyor. Diken’e konuşan öğrenciler, 7.35 seferiyle bile bazı günler geç kaldıklarını, diğer günlerse ucu ucuna yetiştiklerini söylemişti. Ayrıca, otobüs için uzun kuyruklar oluşuyor, herkes binemiyor, binenlerin çoğu da ayakta ve sıkış sıkış seyahat etmek zorunda kalıyordu. Okulun shuttle hizmetiyse yoktu.

Bu kadar öğrenci bir tane 59RK'ya nasıl sığsın? Kilyos'ta 700'den fazla öğrenci yaşıyor ve hepimizin dersi Hisarüstü'nde. Seferlerin arttırılmasını talep ediyoruz. pic.twitter.com/45WHraAlFp — ferat Ⓐ (@mirferat) September 29, 2022

30 Eylül Cuma 7.35 seferi için fazladan bir otobüs gönderildi. Ayrıca, arızalan bir otobüs için 7.45-8.00 arasında otobüse binemeyenler için bir kereliğine Hacıosman metrosuna kadar shuttle kalktı ama buna binen öğrenciler sabah derslerine geç kaldı. Cuma, sıkış sıkış ulaşım devam etse de dersine gidemeyen pek yoktu ancak, cuma, derslerin çok az olduğu bir gün. Asıl problemler diğer günler çıkıyor.

3 Ekim Pazartesi de benzer problemler yaşandı. Bu sefer 7.00 seferi için iki otobüs geldi. Yine otobüse binemeyenler, sıkış sıkış seyahat etmek zorunda kalanlar oldu. 8.00’de yine bir shuttle kalktı ama Hacıosman metrosuna 9.15’de vardı.

Pazartesi öğlen saatlerinde öğrencilere otobüs seferlerinin artırıldığına yönelik e-posta atıldı. Buna göre sabah 6.50, 7.05, 7.20, 7.35 ve 8.00 seferleri düzenlenecek. Buna rağmen problemler bitmedi.

Erkenden sıraya girmesine rağmen otobüse binemeyenler

Diken’e konuşan öğrenciler, sıranın önünde durmak için erken saatlerde sıraya girmesine rağmen bazı günlerde yoğunluktan dolayı otobüse binemediği ve diğer otobüsleri beklemek zorunda kaldıklarını söylüyor. Erkenden sıraya giren öğrenciler uyku ve kahvaltı gibi şeylerden feragat etmesine rağmen sefer sayısının azlığından erkenden otobüse binememekten şikayetçi.

Öğrenciler, kışın gelmesiyle yani havanın kötüleşmesiyle ve soğumasıyla sırada uzun süre beklemenin daha da sıkıntılı bir hal alacağını söylüyor. Geçmiş senelerde de Kilyos’ta kalan öğrenciler, kışın gelmesiyle yolların kapanabileceğini ve öğrencilerin Kilyos’ta mahsur kalabileceğini belirtiyor.

Öğrenciler, yurdun okula yakın yerler olması gerektiğini söylerken yönetimin yanlış kararlarından dolayı hayat kalitelerinden feragat ettiklerini dile getiriyor. Eskiden, birkaç istisna haricinde lisans öğrencilerinin tamamı Hisarüstü kampüslerinde barınıyordu.

Ayakta, sıkış sıkış seyahat edenler

Otobüse binmeyi başaranlarsa kalitesiz şartlarda seyahat etmek zorunda kalıyor. Öğrencilerin çoğu, en iyi ihtimalle 1,5 saat süren yolculuğu ayakta ve sıkışık bir şekilde geçirmek zorunda. Öğrenciler, ‘uzak yurtlarda kalıp bir de bunu hak etmediklerini’ söylüyor.

Otobüsler, güzergah üzerindeki duraklardan da yolcu almaya çalışıyor ve bu sayede yoğunluk artıyor.

Arızalar, kazalar, rötarlar, iptaller

Derse yetişmek için dakikaların bile önemli olduğu bu durumda otobüslerde sık sık arızalanmalar ve rötarlar meydana gelirken seferler bazen iptal oluyor. Otobüslerin kaza yaptığı zamanlar da oluyor.

Örneğin dün (5 Ekim), 9.25 seferi iptal oldu. Sonraki seferse 40 dakika sonraydı yani 10.05. Bu sefer de 20 dakika geç hareket etti. 7.35’teki seferdeki araçta da teknik arıza yaşandı. 6.50 seferinde de otobüsün kapıları bozuldu.

Diğer günlerde de araçların geç gelmesi, geç kalkması ve arızalanmalar da sık sık karşılaşılan bir durum. Bunlar da öğrencilerin planlarının aksamasına, derslerine yetişememesine neden oluyor.

‘Sadece sabah değil, akşam seferleri de artırılmalı’

Kamuoyunda sadece sabah seferleri gündem oldu ama Diken’e konuşan öğrenciler akşam seferlerinin de artırılması gerektiğini belirtiyor. Düzenleme sadece sabah seferleriyle ilgiliydi.

Hisarüstü’ndeki yani ana kampüsteki dersler akşam 16.50’de bitiyor. Derslerden sonra okulda, okul civarında veya çevre ilçelerde öğrencilerin katılabileceği sosyal etkinlikler düzenleniyor. Derslerden sonraki Kilyos’a dönmek için binilebilecek otobüs seferleriyse şöyle: 17.10, 18.10, 19.05, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 23.00.

Derslerden hemen sonra Kilyos’a dönmek isteyen öğrenciler yoğunlukla karşılaşıyor ve bazen ilk sefere binemiyor, diğer sefer için bir saat sırada beklemek zorunda kalıyor. Ders işlenen bazı yerler otobüslerin kalktığı yere uzak ve bu yüzden ilk seferi kaçıranlar oluyor. Son seferler de hayli yoğun oluyor.

Sosyal etkinliklere kalmak isteyen öğrenciler de otobüse binmek için belli bir saatte sıraya girmek zorunda. Eskiden, lisans öğrencileri sosyal etkinliklerin düzenlendiği kampüste barınıyordu. Ulaşım, lisanslar için bir pek de sorun değilken ‘kayyım’ın yurt politikasından dolayı sorun haline geldi.

Ayrıca, akşam seferlerinde de iptaller, arızalanmalar ve rötarlar meydana geliyor. Bu tarz problemlerden dolayı taksiye fazla para ödeyip yurda geri dönmek veya ana kampüste boş bulduğu yerde (kütüphane, çalışma alanları vb.) uyumak zorunda kalanlar oluyor.

‘Okul shuttle servisi koymalı’

Kilyos’la ana kampüs arasında resmi bir shuttle servisi yok. Buna rağmen öğrencilerin aktardığına göre haberimizden sonra bazı günler bir seferliğine shuttle kalktı, bazı günlerse kalkmadı. Araçlar yoğunluk veya otobüslerde arızalanmalar olduğunda kalkıyor. Öğrencileri Hacıosman metroya kadar bırakıyor ama varış saati öğrencilerin sabah 9 dersine yetişecek gibi değil. Shuttle’lar genelde 8.00 gibi kalkıyor 8.45-9.15 arasında metroya varıyor.

Shuttle hizmeti veren şoförlerin öğrencilere söylediğine göre iki kampüs arasında veya Kilyos-Hacıosman metro arasında sabit ve resmi bir shuttle servisi yok ama okulla servisçilerin anlaşması gereği shuttleların belli bir kilometre yol kat etmesi gerekiyor. Bundan dolayı da şoförlerin inisiyatifiyle ‘bazen’ shuttle kalkıyor.

Öğrenciler, yönetim öğrencileri uzak yurtlara yerleştiriyorsa öğrencilerin ulaşımını da düşünmesi gerektiğini ve bunun için de shuttle koyması gerektiğini, sadece belediyeye bel bağlamaması gerektiğini söylüyor.

Kilyos’taki diğer problemler

Kilyos’ta kalan bazı öğrenciler de ayrıca, odaların iki kişilikten altı kişiliğe çıkarıldığını söylüyor. Bu değişim, öğrencilerin kişisel alanını epey kısıtlıyor. Ayrıca, dolaplar da o kadar öğrenci için yeterli değil.

Okul yönetimi, Kandilli ve Superdorm yurtlarındaki kadar Kilyos’ta yoğun bir kapasite eklemedi. Bazı odalarda kapasite artırıldığını öğrencilere yurt görevlileri söyledi.

Örneğin, fotoğrafta görülen yurt önceden iki kişilikti. İki ranza daha eklendi ve altı kişilik oldu.

Öğrencilerin Diken’e gönderdiği fotoğraf.

Birçok öğrenci de odasının kapasitesinin artırılmadığını dile getirdi.

Öğrenciler, çamaşır/kurutma makinelerinin hasarlı olduğunu ve bakımdan geçmesi gerektiğini, civarda yiyecek, ilaç vb. ihtiyaçların karşılanması için yer bulunmadığını da dile getiriyor.

Hazırlıklarda da ulaşım problemi yaşanacak

Yönetim, iddia ettiği gibi KYK’yla kontenjan için anlaşamayınca okulun diğer yurtlarına göre daha konforlu ve pahalı olan, genellikle üniversite sınavında derece yapmış öğrencilerin kaldığı ‘Superdorm’ yurtlarının odalarına, öğrencilerin yurda yerleşmesine üç gün kala ranzalar ekleyerek kontenjanı artıracağını duyurmuştu. Ranzalar şu an yerleştiriliyor.

Superdorm yurtları, Hisarüstü’nde bulunuyor ama hazırlık kampüsü Anadolu Hisarı Kampüsü’nde yani Beykoz’da. Yurtlar, kampüslere en iyi ihtimalle bir saat uzaklıkta. Okul, yurtlarla kampüs arasında servis hizmetinin 15 Eylül’de başlayacağını duyurmuştu ama bunun yeterli olup olmayacağı şüpheli. Şu anki belediye imkanları da bu kadar öğrenci için yeterli görünmüyor.

Yurt krizinden ve Anadolu Hisarı Kampüsü’nde devam eden inşaattan dolayı hazırlık eğitiminin ilk üç haftası uzaktan yapılacak yani henüz yüz yüze eğitim başlamadı.

Yüz yüze eğitim başlayınca ulaşım krizinin hazırlıklarda da yaşanması muhtemelen. Diken’e önceden konuşan hazırlık öğrencileri de ulaşım probleminden çekiniyor.