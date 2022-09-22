Boğaziçi’nde dereceye girenlerin kaldığı yurtta salona ranza atılıyor

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki yurt krizi lisans öğrencilerini de vurdu. Yönetim, okula bu sene başlayan en az 600 hazırlık öğrencisine yurt vermemişti. Hazırlık öğrencilerinin yerleşeceği Kandilli Yurdu’naysa yatak ekleterek tek kişilik odaları iki, dört veya altı kişiliğe çıkarmıştı. Yönetim, şimdi de okulun diğer yurtlarına göre daha konforlu ve pahalı olan, genellikle üniversite sınavında derece yapmış öğrencilerin kaldığı ‘Superdorm’ yurtlarının odalarına, öğrencilerin yurda yerleşmesine üç gün kala ranzalar ekleyerek kontenjanı artıracağını duyurdu.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi, tanıtım günlerinde ‘şehir dışından gelen herkese yurt vereceğiz’ demesine rağmen en 600 hazırlık öğrencisini yurtsuz bırakmıştı. Yönetim, ‘barınma sorunu yok’ dese de açıklamalarında yurt vermediği öğrencilerin olduğunu kabul ederek krizin varlığını doğrulamıştı. Yönetim ayrıca, kamuoyuna, KYK’yla anlaşıldığını ve kimsenin açıkta kalmayacağını söylese de öğrencilere ‘henüz bir anlaşma olmadığını ve KYK’la görüşmelerin devam ettiğini’ dile getirmişti. KYK da okulun kamuoyu açıklamalarını yalanlamıştı. Yönetim, hazırlık yurt sonuçlarını gizli gizli açıklayarak, önceki açıklamalarını silerek ve yerleştirmelerle ilgili detayları açıklamayarak muammaları artırıyor.

Ayrıca, hazırlık öğrencilerinin nihai yurt sonuçlarının 21 Eylül’de açıklanması gerekiyordu ama “Hazırlık okuyacak 2022 girişli öğrencilerin yurt planlaması devam ettiğinden dolayı yerleşim sonuçları ilerleyen günlerde açıklanacaktır” denerek açıklama tarihi ertelendi.

Ortak alana ranza atılıyor

Hazırlık öğrencilerin yurtlarıyla ilgili kriz ve muammalar lisans öğrencilerinin yurtlarına da sıçradı. Boğaziçi Üniversitesi’nin diğer yurtlarına göre daha konforlu ve pahalı olan Superdorm yurtlarına e-posta aracılığıyla ranza ekleneceği duyuruldu. Yurtta, üniversite sınavında derece yapmış öğrenciler de barınıyordu.

Öğrencilere atılan e-posta

E-posta, öğrencilerin yurda yerleşmeye başlamasından üç gün önce atıldı.

Superdorm yurtlarında bir, üç, dört ve beş kişilik odalar bulunuyor. Normalde, yataklar, bireysel iç odalarda bulunurken odaların hepsinde ortak alan bulunuyor.

Örnek bir yurt krokisi

Öğrencilere atılan e-postada, ‘bireysel iç odalarda değişiklik yapılmayacağını’ ve ‘ortak alanlara ranza/lar eklenerek kontenjan artırılacağı’ belirtildi.

Superdorm okulun diğer yurtlarına göre daha pahalı. Okulun diğer yurtlarının fiyatları yurduna göre aylık 173-1200 TL aralığında değişiyorken Superdorm yurtları aylık 3500-6500 TL arasında değişiyor.

Öğrencilere atılan e-postada, ‘değişen koşullardan dolayı’ söz konusu fiyatlarda indirime gidileceği ama bunun detaylarının henüz belli olmadığı belirtildi.

Yurt yönetimi, sitesindeki açıklamada ‘öğrencilere evdeki konforu yaşatmayı’ amaç edindiklerini söylerken öğrencilerin kişisel alanını kısıtlayarak bunu nasıl başaracağı şüpheli. Superdorm, okulun diğer yurtlarına göre daha konforlu olsa da odaların kapladığı alan küçük.

Kandilli Yurtları’nda da yatak eklenerek kontenjan artırılmıştı

Hazırlık öğrencilerinin ön yerleştirme sonuçları 6 Eylül’de açıklanmıştı. Yönetim, yurt sonuçları açıkladıktan sonra “Yurt kontenjanlarını 297 artırdık” diye reklam yapmıştı. Bu artış, yeni yurt inşaatıyla değil mevcut yurtlara yatak eklenerek meydana gelmişti. Yönetim, hazırlıkların kalacağı Kandilli Yurtları’nın odalarına yatak ekletmiş ve odaları iki, dört veya altı kişiliğe çıkartmıştı.

Yönetim, yurt krizinin ortaya çıkmasından sonraki açıklamalarında okul yurtlarının kapasitesinin artırılacağını söylüyor. Bu artırımda Sarıyer/Hisarüstü’ndeki Kuzey ve Güney kampüslerinde olmasını ve hazırlık öğrencilerinin bir kısmının buraya yerleştirmeyi planlıyor. Bunun nasıl yapılacağıysa açıklanmıyor.

Yurt sonuçları açıklanmadan önce Kandilli yurtlarında 297 kişilik kontenjan artışı olmuştu ama bu da tek kişilik odaların yatak eklenerek 2-4-6 kişilik yapılmasıyla olmuştu.

İTÜ’de de ranza eklemişlerdi

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) rektörlük, öğrencilere iletilen mesajda iki kişilik kız öğrenci yurt odalarının artık üç kişilik olarak kullanılacağını bildirdi. Üstelik kayıtlar yenilenmiş ve öğrenciler iki kişilik odalar için başvuru yapıp teminat ücretlerini ödemişken.

Erkek yurtlarında da üç kişilik odalarda artık dört öğrenci kalacak.

Öğrencilerse duruma tepkili. Mevcut yurtlarda da kapasite artışından önceki sorunlar da biliniyor. Kapasite artışı sorunları büyütecek. Öğrenciler odalardaki prizlerin bile iki kişiye göre ayarlandığını dolapların şimdi bile yetersiz olduğunu söylüyor.

Benzer ‘kapasite artışları’ KYK yurtlarında da meydana gelmişti.