Boğaziçi’nde ‘kayyım’ın yurt ‘beceriksizliği’ ulaşım krizine neden oldu

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki yurt krizi lisans öğrencilerini de vurdu. Yönetim, okula bu sene başlayan en az 600 hazırlık öğrencisine yurt vermemişti. Yurt başvurusunda bulunan hazırlık öğrencilerin yarısı, son dakika kararıyla hazırlık kampüsüne toplu taşımayla bir saat uzaklıktaki yurtlara yerleştirildi. Aynı durum lisans öğrencileri için de geçerli. Yaklaşık 800 lisans öğrencisi Kilyos Kampüsü’ne yerleştirildi. Bu kampüsün derslerin işlendiği kampüslere uzaklığı iki saate yakın. Öğrenciler, araçlarda oluşan yoğunluktan, meydana gelen arızalardan ve yetersiz olanaklardan şikayetçi.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi, tanıtım günlerinde ‘şehir dışından gelen herkese yurt vereceğiz’ demesine rağmen en 600 hazırlık öğrencisini yurtsuz bırakmıştı. Yönetim, ‘barınma sorunu yok’ dese de açıklamalarında yurt vermediği öğrencilerin olduğunu kabul ederek krizin varlığını doğrulamıştı. Yönetim ayrıca, kamuoyuna, KYK’yle anlaşıldığını ve kimsenin açıkta kalmayacağını söylese de öğrencilere ‘henüz bir anlaşma olmadığını ve KYK’le görüşmelerin devam ettiğini’ dile getirmişti. KYK da okulun kamuoyu açıklamalarını yalanlamıştı.

Krizin altında yatan temel neden, 18 Şubat’ta tepeden inme bir kararla Marmara Üniversitesi’ne ait Anadolu Hisarı Kampüsü’nün Boğaziçi’ne tahsis edilmesi. ‘Kayyım’ yönetim hazırlık öğrencilerinin artık bu kampüste eğitim göreceğini söyledi. Daha önceden hazırlık eğitimi iki kampüste veriliyordu: Kilyos (Sarıtepe) Kampüsü ve Kuzey Kampüsü. Kilyos’ta üç yurt var ve 1100 kapasiteye sahip. Şehir dışından gelen öğrenciler ucu ucuna da olsa Kilyos yurtlarına yerleşebiliyordu. Kuzey Kampüste de, genelde İstanbul’da ikamet eden öğrenciler eğitim görüyordu.

Yönetim, hazırlık öğrencilerinin 550’ye yakınını Anadolu Hisarı Kampüsü’nün civarında bulunan Kandilli Kampüsü’ndeki yurtlara, 550’ye yakınınıysa hazırlık kampüsünün toplu taşımayla en iyi ihtimalle bir saat uzağındaki Superdorm yurtlarına yerleştirdi. Yönetim, son dakika kararıyla ranza ekleyerek yurdun kapasitesini inanılmaz derecede artıracağını açıklamıştı. 230’a yakın hazırlık öğrencisi de hala açıkta.

Kilyos Kampüsü’nden çıkartılan hazırlık öğrencilerin yerine yaklaşık 800 lisans öğrencisi yerleştirildi. Lisans öğrencilerin dersleriyse Hisarüstü kampüslerinde. Kilyos’la Hisarüstü arası en iyi ihtimalle 1,5 saat ama özellikle sabah saatlerinde yoğun trafik oluyor ve araçlarda arızalanmalar, ertelenmeler ve rötarlar meydana geliyor.

Gidiş-dönüş için tek olanak bir otobüs hattı

Kilyos Kampüsü’yle Hisarüstü kampüsleri arasında ulaşım sadece İETT’ye ait 59RK numaralı otobüsle mümkün. Başka bir alternatif yok. Otobüsler de yaklaşık 30-45 dakikada bir kalkıyor.

Okulun da servis hizmeti yok. Kilyos Kampüsü’nde lisans öğrencilerinin dersleri işlenmiyor. Tüm dersler Hisarüstü kampüslerinde yani orada kalan öğrencilerin hepsinin Hisarüstü’ne gelmesi gerekiyor.

‘En ufak trafikte ders kaçıyor’

Diken’e konuşan öğrenciler ulaşım imkanlarının yeterli olmadığını söylüyor.

Öğrencilerden biri sefer sayısının artırıldığını ama bunun bile yeterli olmadığını belirterek şunları söylüyor: “Sabah iki sefer var. Bunlar 7:00 ve 7:35 seferleri. İki kampüs arası en iyi ihtimalle 1,5 saat sürüyor. Sabah 9:00’da derslerimiz var ama herkesin sabah 7:00 seferine binmesi mümkün değil. Yoğunluk fazla. 7:35 seferine bindiğinizde de en ufak bir trafik olduğunda dersimizi kaçırmamız işten bile değil. 7:00 seferine de herkesin binmesi imkansız. 9:00’daki derse yetişmek için her sabah 6:30’da kalkmak gerekiyor.”

Aynı öğrenci, gün içerisinde arızalardan dolayı sefer iptallerinin veya rötarların yaşandığını söylüyor. Öğrencilerin derslerine ucu ucuna yetiştiği bir durumda da bu gecikmeler hayati önem yaşıyor.

Örneğin, Diken’e konuşan başka bir öğrenci, dün, Kilyos’a dönmek için bindiği otobüsün arızalandığı ve diğer seferi beklediğini ve bundan dolayı çok vakit kaybettiğini dile getirdi.

‘Otobüslerin hepsi dolu’

Diken’e konuşan öğrenciler, otobüslerin ağzına kadar dolu olduğunu ve 1,5 saat boyunca niteliksiz bir şekilde seyahat ettiklerini dile getirdi.

Bir öğrenci de otobüs bekleyen öğrencilerin görüntüsünü Twitter’da paylaştı. Videoda, çok uzun bir kuyruğun tek bir otobüsü beklediğini görülüyor.

Bu kadar öğrenci bir tane 59RK'ya nasıl sığsın? Kilyos'ta 700'den fazla öğrenci yaşıyor ve hepimizin dersi Hisarüstü'nde. Seferlerin arttırılmasını talep ediyoruz. pic.twitter.com/45WHraAlFp — ferat Ⓐ (@mirferat) September 29, 2022

Öğrenciler, normalde, yurdun kampüslere yakın olması gereken yerler olduğunu söylerken kendilerinin bu kadar uzak bir yere atılmasını anlamıyor.

Öğrenciler, sefer sayısının artırılmasını ve okulun servis hizmeti vermesini talep ediyor.

‘Kışın ne olur bilmiyoruz’

Geçen sene Kilyos’ta kalmış ve bu sene de Kilyos’a yerleştirilen bir öğrenci, özellikle aralık-ocaktan itibaren yani kış aylarında iklimin sertleştiğini ve bunun Kilyos’a ulaşımı zorlaştırdığını söylüyor.

Kilyos’a giden otobüs sayısı az olduğu gibi yol alternatifi de yok. Geçen senelerde yolların kapandığı ve öğrencilerin Kilyos’ta mahsur kaldığı da olmuştu.

Öğrenciler ayrıca, civarda eczane, bakkal ve çeşitli ihtiyaçlarını temin edebileceği mekanın olmadığını da ekliyor.

‘Yurtlarda kişisel alan yok’

Kilyos’ta kalan bazı öğrenciler de ayrıca, odaların iki kişilikten altı kişiliğe çıkarıldığını söylüyor. Bu değişim, öğrencilerin kişisel alanını epey kısıtlıyor. Ayrıca, dolaplar da o kadar öğrenci için yeterli değil.

Diken’e öğrenciler tarafından ulaştırılan yurt fotoğrafı

Okul yönetimi, Kandilli ve Superdorm yurtlarındaki kadar Kilyos’ta yoğun bir kapasite eklemedi. Bazı odalarda kapasite artırıldığını öğrencilere yurt görevlileri söyledi.

Örneğin, fotoğrafta görülen yurt önceden iki kişilikti. İki ranza daha eklendi ve altı kişilik oldu.

Birçok öğrenci de odasının kapasitesinin artırılmadığını dile getirdi.

Hazırlıklarda da ulaşım problemi

Yönetim, iddia ettiği gibi KYK’yla kontenjan için anlaşamayınca okulun diğer yurtlarına göre daha konforlu ve pahalı olan, genellikle üniversite sınavında derece yapmış öğrencilerin kaldığı ‘Superdorm’ yurtlarının odalarına, öğrencilerin yurda yerleşmesine üç gün kala ranzalar ekleyerek kontenjanı artıracağını duyurmuştu. Ranzalar yakında yerleştirilmeye başlanacak.

Superdorm yurtları, Hisarüstü’nde bulunuyor ama hazırlık kampüsü Anadolu Hisarı Kampüsü’nde yani Beykoz’da. Yurtlar, kampüslere en iyi ihtimalle bir saat uzaklıkta. Okul, yurtlarla kampüs arasında servis hizmetinin 15 Eylül’de başlayacağını duyurmuştu ama bunun yeterli olup olmayacağı şüpheli. Şu anki belediye imkanları da bu kadar öğrenci için yeterli görünmüyor.

Yurt krizinden ve Anadolu Hisarı Kampüsü’nde devam eden inşaattan dolayı hazırlık eğitiminin ilk üç haftası uzaktan yapılacak yani henüz yüz yüze eğitim başlamadı.

Yüz yüze eğitim başlayınca ulaşım krizinin hazırlıklarda da yaşanması muhtemelen. Diken’e konuşan hazırlık öğrencileri de ulaşım probleminden çekiniyor.

Yurt çıkmayan lisans öğrencileri de var

Boğaziçi’nde yurt krizi hazırlık öğrencilerinin büyük bir kısmının 6 Eylül’de açıklanan ön yerleştirme sonuçları neticesinde yerleşmemesinden ötürü gündem oldu ama geçen günlerde lisans öğrencilerinin yurt sonuçları açıklandı. Okul, kaç kişinin yerleşmediğini açıklamıyor. Diken’in ulaştığına göre geçtiğimiz senelerde yurtta kalmasına rağmen şu an yurt çıkmayan onlarca lisans öğrencisi var.