Diken derledi: Bugüne kadarki anketler ne diyor?

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Seçimlere 16 gün kaldı.

Peki Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday ilan edilmesinden bugüne açıklanan anket ve öngörüler ne diyor?

ALF(6-7 Mart): Kılıçdaroğlu yüzde 55,1, Tayyip Erdoğan yüzde 44,9.

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki: “Kılıçdaroğlu ilk turda seçilecek, AKP Meclis’te çoğunluğu kaybedecek.”

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki (9 Mart): “Muhalefet istediği heyecanı yaratmış görünüyor.”

Piar (10 Mart): Kılıçdaroğlu yüzde 57,1, Erdoğan yüzde 42,9.

Aksoy (11 Mart): Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 11,2 puan önünde; Kılıçdaroğlu yüzde 55,6; Erdoğan yüzde 44,4.

MAK (16 Mart): Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 5 puan önünde; Kılıçdaroğlu yüzde 47, Erdoğan yüzde 42. İnce dahil ‘Diğer’leri yüzde 3. Kararsız seçmen de yüzde 8.

Türkiye Raporu ( 16 Mart): İnce yüzde 10’un üstünde, Memleket Partisi yüzde 5’in üstünde oy alıyor.

Avrasya (22 Mart): Kılıçdaroğlu yüzde 53,5, Erdoğan yüzde 39,7. ‘Seçim ikinci tura kalırsa’ Kılıçdaroğlu yüzde 57, Erdoğan yüzde 43. Cumhur ittifakı 38,9, millet ittifakı 43,9.

MAK (22 Mart): Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın dört puan önünde. Seçim ikinci tura kalıyor.

Yöneylem Araştırma Koordinatörü Derya Kömürcü (24 Mart): “AKP’nin seçimden birinci parti çıkma olasılığı giderek güçleniyor. Ancak yine de cumhur ittifakının TBMM’deki çoğunluğunu yitireceği bir tablonun ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.”

MAK Araştırma’nın kurucusu Mehmet Ali Kulat (27 Mart): “Muharrem İnce ve Sinan Oğan büyük oranda millet ittifakından oy alabilecek iki isim olarak duruyor. Biri İYİ Parti diğeri CHP’nin memnun olmayan seçmeninin oylarına talip. Eğer bu iki isim yüzde 5 veya onun üzerinde bir oy alırsa seçimin ikinci tura kalma ihtimali olur.”

Konsensus’un kurucusu Murat Sarı (30 Mart): “Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın oyları birbirine çok yakın. Bu seçim 2’inci tura kalmayacak gibi gözüküyor.”

MetroPoll (31 Mart): Memleket Partisi’nin oyu ocakta binde 3 iken, şubatta yüzde 2,7’ye, martta yüzde 3,4’e çıktı. Nisanda bu oran yüzde 5’i geçebilir.

PanoramaTR (31 Mart): İnce yüzde 10, Memleket Partisi yüzde 5’ten fazla oy alıyor.

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki (31 Mart): 16 Mart’tan bu yana İnce’nin enerjisi yıprandı; partisinin oyu da barajın altına indi.

MetroPOLL (31 Mart): Mart anketine göre Kılıçdaroğlu yüzde 44,60; Erdoğan yüzde 42; kararsız yüzde 5,1; protesto yüzde 5,9; cevapsız yüzde 2,4. MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar bu sonuçlar doğrultusunda, “Söze gerek yok, her şey açık. Seçimin kaderini Muharrem İnce ve kararsızlar belirleyecek” dedi.

KONDA Araştırma Genel Müdürü Aydın Erdem (3 Nisan): “Erdoğan’ın kaybetme ihtimali yüksek. Ancak muhalefet açısından ortada çantada keklik bir durum yok. Muharrem İnce’yle ilgili şu andaki ölçümlerde ‘köpük’ olabilir. İnce seçimi ikinci tura bırakacak bir figür gibi görünmüyor.”

Yöneylem Araştırma (6 Nisan): Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadığında Kılıçdaroğlu yüzde 43,8, Erdoğan yüzde 39,2 oy alıyor. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldığındaysa Kılıçdaroğlu yüzde 55,1 puanla önde. İnce yüzde 8,6, oy kullanmayacaklar yüzde 2,9, kararsızlar yüzde 2,8 ve ata ittifakının adayı Sinan Oğan yüzde 2,7 olarak ölçüldü. İlk turda İnce’ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 17,4’ü ikinci turda oy kullanmayacağını, bir o kadarı da Erdoğan’a oy vereceğini belirtti.

MetroPOLL (11 Nisan): Cumhurbaşkanlığını Kılıçdaroğlu’nun kazanacağına inananların oranı yüzde 45’e ulaştı.

Türkiye Raporu (12 Nisan): Kararsızlar azalıyor. CHP ve MHP’de artış var. İnce’nin oyları cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakacak seviyede.

Gezici Araştırma (12 Nisan): Kılıçdaroğlu, seçimleri ilk turda yüzde 53,4’le kazanıyor. Erdoğan’ın oy oranı yüzde 43,2. İnce yüzde 2,1. Sinan Oğan 1,3.

Yöneylem (12 Nisan): Kararsızlar dağıtıldığında AKP’nin oyu, CHP’nin 7,4 puan önünde. TİP’in oy oranı yüzde 3’ün üstünde. Cumhur ittifakının toplam oy oranı 42,4, millet ittifakının oy oranı yüzde 38. HDP yüzde 9,3; Türkiye İşçi Partisi yüzde 3,3 oy alıyor.

ORC (12 Nisan): Kılıçdaroğlu yüzde 48,9. Erdoğan yüzde 41,5. İnce yüzde 7,2. Oğan yüzde 2,4.

Partilerin oy oranıysa şöyle:

AKP: 31,6

CHP: 28,5

İYİ Parti: 14,3

HDP: 8,8

MHP: 6,2

Memleket: 4,1

TİP: 2

BBP: 1,6

Zafer Partisi: 1,4

MetroPOLL (14 Nisan): Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın önünde. Özer Sencar’a göre yüzde 42 Erdoğan’ın üst sınırı; CHP liderinin önünde böyle bir ‘barikat’ yok: ”Kılıçdaroğlu yüzde 45’e kadar gidebilir. Bu birinci tur için yeterli değil. İkinci tura her halükarda kalır. Ama önümüzdeki süreçte İnce adaylıktan çekilir ya da oyu düşerse şartlar değişir.”

MetroPOLL (15 Nisan):

AKP: 40,1

CHP: 24,6

HDP: 12,8

İYİ Parti: 9,96

MHP: 5,1

İşci Partisi: 2,7

Nisan araştırması bulgularına göre seçmenlerin parti tercihleri .

Bir okuyucumuzun uyarması üzerine hatamızı düzeltip tekrar sunuyoruz pic.twitter.com/f2SApO0pwt — Ozer Sencar (@ozersencar1) April 15, 2023

MAK (18 Nisan): Adayların oy oranı:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,8

Erdoğan: Yüzde 43,7

İnce: Yüzde 3,4

Oğan: Yüzde 1,1

Kararsızlar ve yanıt vermeyenler: Yüzde 4

Kararsızlar dağıtıldığında partilerin oy oranı:

AKP: Yüzde 35,8

CHP: Yüzde 29,1

İYİ Parti: Yüzde 11,7

YSP: Yüzde 9,5

MHP: Yüzde 7,2

TİP: Yüzde 1,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,4

BBP: Yüzde 1,2

Memleket Partisi: Yüzde 1,2

Zafer Partisi: Yüzde 0,8

Aksoy (18 Nisan): Kılıçdaroğlu yüzde 47,9, Erdoğan yüzde 38,4, İnce yüzde 9 ve Oğan yüzde 4,8 alıyor. İkinci turdaysa Kılıçdaroğlu yüzde 57,4’le seçimi kazanıyor.

Partilerin oy dağılımıysa şöyle:

AKP: 31,1

CHP: 30,6

İYİ Parti: 11,4

HDP: 10,5

MHP: 7,5

Diğer partiler: 6,4

TİP: 2,5

14-16 Nisan arasında 27 ilden 2 bin 422 kişi bilgisayar destekli aramalarla düzenlenen anketin sonuçları şöyle:

Yöneylem (19 Nisan):

AKP: Yüzde 30,5

CHP: 25,8

HDP/Yeşil Sol: 8,8

İYİ Parti: 7,8

MHP: 6,3

Memleket Partisi: 2,2

TİP: 1,9

Yeniden Refah: 0,4

Diğer: 1,4

Kararsız: 11,6

Oy kullanmayacak: 3,3

ORC (24 Nisan): İnce ve Oğan’ın oyları düştü. Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 50’ye dayandı.

AKP, CHP, İYİ Parti, HDP/Yeşil Sol oylarını artırdı. MHP, TİP, Memleket Partisi, Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nde (YRP) oylar düştü.

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki (27 Nisan): “İnce’nin oyları düşüşe geçti. Şu anki verilere göre Kılıçdaroğlu ilk turda seçimi kazanacak.”

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki (27 Nisan): “İnce’nin oylarındaki düşüş devam ediyor. Oğan’ın oylarında artış var. İnce ve Oğan’ın toplamı değişmediği için KK ve RTE oyları önceki anketlerle benzer seyrediyor.”

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (27 Nisan): “‘Google Trendler’ üzerinden yürütülen çalışmaya göre Kemal Kılıçdaroğlu’na Google’daki ilgi, Erdoğan’a yönelik ilgiden daha fazla.“