ORC Araştırma müdürü: Kılıçdaroğlu ilk turda seçilecek, AKP çoğunluğu kaybedecek

ANIL CAN TUNCER

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, millet ittifakında çıkan krizin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ilk turda seçtirecek bir fırsata dönüştüğünü söyledi.

Pösteki’ye göre ocak ayından bu yana Kılıçdaroğlu’nun 15 puan kazanmasının sebebi kriz sonrası oluşan ‘Türkiye ittifakı’ görüntüsü.

ORC yöneticisi, depremden sonra güç kaybeden AKP’nin Meclis’teki çoğunluğu da kaybedeceğini düşünüyor.

Fotoğraf: Reuters

Seçimlere 67 gün kaldı. Muhalefetteki adaylık düğümü de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortak aday; beş genel başkan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacağı bir formülle aşıldı. Kılıçdaroğlu da önceki gün tüm liderlere teşekkür ederek CHP grup kürsüsüne veda etti.

‘Kriz günleri’ anketi

ORC, millet ittifakında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in itirazı sonrası kriz sürerken 4 ile 6 Mart arasında 28 ilde 1850 katılımcıyla iki adaylı bir seçimde kimin kazanacağını araştırdı.

Buna göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu (yüzde 56,8) cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’ı (yüzde 43,2) 13 puan farkla yeniyor.

Aynı şirketin ocak anketindeyse Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a karşı olası adaylar içerisinde tek kaybeden liderdi. Bu dönemde Kılıçdaroğlu yüzde 41,8, Erdoğan’sa 42,5 alıyordu. Kararsızlarsa yüzde 15,7’ydi.

Pösteki: Yükseliş, Türkiye ittifakı tablosundan

Diken’e konuşan ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Kılıçdaroğlu’ndaki bu yükselişi kriz sonrası oluşan ‘Türkiye ittifakı’ görüntüsüne bağladı: ”Masa krizi çıkar çıkmaz biz çalışmayı yapmaya başladık. Bu kriz aslında dağıtıcı olmaktan çıkıp tabanda birleştirici bir unsur oldu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun etrafında toplanılması ve İYİ Parti’nin masaya yeniden dahil olması bir Türkiye ittifakı görünümü çizdi. Bu yüzden de oy oranları buna göre şekillendi.”

‘Yavaş ve İmamoğlu’nun aday olmasını şartlayan seçmen de desteği gördü’

Pösteki’ye göre bu tablo, seçmenin İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarıyla birlikte diğer liderlerin desteğini görmesinden sonra ortaya çıktı: ”Öncesinde insanların farklı beklentileri vardı. Anketlerde Kılıçdaroğlu’nun diğerlerine göre az çıkmasının sebeplerden birisi Yavaş ya da İmamoğlu’nun aday olması şartlayan seçmenlerdi. Ancak o seçmen de tüm liderlerin Kılıçdaroğlu’na desteğiyle birlikte tam bir mutabakat görünce bundan memnun oldu. İşin özü budur aslında.”

‘Ölçümlere göre Kılıçdaroğlu ilk turda seçimi alıyor’

ORC yöneticisi, ölçümlere göre Kılıçdaroğlu’nun ilk turda seçimi alacağını öngörüyor: ”Bunlar dört günlük süreçte yansıyan veriler. Burada İnce, Erbakan gibi isimler sorulmadı. Bence bu süreçte oy oranları da değişti. Gördüğümüz tabloda, millet ittifakının adayı Kılıçdaroğlu ilk turda seçimi alıyor. Ama bu işler kampanya meselesi. Ortada bir ittifak var. Bu süreçte bileşenlerin yapacağı bir hata herkesi etkiler.”

‘Depremden sonra AKP’de düşüş var, sürebilir’

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası iktidarın hazırlıksızlığı ve geç müdahalesi eleştirilmişti.

Pösteki, beş aydır çıkışta olduğunu söylediği AKP’nin deprem sonrası düşüşe geçtiğini söyledi: ”Adalet ve Kalkınma Partisi, son beş aydır bir çıkıştaydı. İki buçuk puan yukarı çıkmışlardı. Depremden sonra bir çalışma yaptık. Bir buçuk puanlık bir düşüş var. Yüzde 30’un üzerine çıkmıştı ama yine geriledi. Bu seviye AKP için psikolojik bir eşiktir. Önceki aylarda da görmüştü yüzde 27’leri ama EYT ve sosyal konut projesiyle birlikte kıpırdanma olmuştu. Ancak depremden sonra daha ilk ayında bir buçuk puanlık düşüş AKP’yi yüzde 30’un altına düşürdü. Önümüzdeki aylarda bu oran daha da düşebilir.”

‘İktidar Meclis’te de çoğunluğu kaybedecek’

Seçimlerde ortak listelerin hazırlanmasının önemine değinen Pösteki, AKP’nin Meclis’te de çoğunluğu yitireceği görüşünde: ”Seçmenlerin genel, yerel veya cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tercihleri farklılık gösterebiliyor. Örneğin bir insan AKP’ye verip farklı bir isme cumhurbaşkanlığında oy verebilir. Bu yüzden ortak listeler çok önemli. AKP ve MHP de birçok ilde ortak listeyle seçime girecek. Muhalefet de buna hazırlanmalı. Meclis üstünlüğü de en az cumhurbaşkanlığı kadar çok önemli. Meclis üstünlüğünün millet ittifakında olacağını öngörüyoruz. İktidarın Meclis’te çoğunluğu kaybettiği net bir şekilde görülüyor. Bu iktidar açışından çok düzeltilemeyecek bir durum.”

‘HDP kilit, seçimi ilk turda bitirecek faktörlerden’

HDP’nin kilit bir noktada olduğunu belirten Pösteki, bu partiden Kılıçdaroğlu’na desteğin seçimin ilk turda bitmesini sağlayacak önemli faktörlerden birisi olacağını söyledi. İttifakın büyüyeceğini düşünen Pösteki’ye göre önümüzdeki günlerde Muharrem İnce’yle ilgili de ‘sürprizler’ olabilir.

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