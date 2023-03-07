ORC’nin anketine göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı 13 puan farkla yeniyor

ORC Araştırma’nın anketine göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’ı 13 puan farkla yeniyor.

Fotoğraflar: AA



Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek altılı masayı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı.

Bu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü. Kriz dün, Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşıldı.

Krizin sürdüğü 4 ile 6 Mart arasında ORC, 28 ilde 1850 katılımcıyla iki adaylı bir seçimde kimin kazanacağını araştırdı. Buna göre sonuçlar şöyle:

Kılıçdaroğlu: yüzde 56,8

Erdoğan: yüzde 43,2

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Aday Tercihleri



"Erdoğan/Kılıçdaroğlu yarışında oyunuzu hangi adaya verirsiniz ?"



•Kılıçdaroğlu %56,8

•Erdoğan %43,2



Tarih: 4-6 Mart 2023 pic.twitter.com/sRDLpACOpp — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) March 7, 2023

Ocak anketi

Bu arada aynı şirketin ocaktaki anketine göre Kılıçdaroğlu yüzde 41,8, Erdoğan’sa 42,5 alıyordu.

Deprem sonrası ilk anket

ORC’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, 22-27 Şubat tarihleri arasında, 45 ilde 4720 katılımcıyla yüz yüze yaptığı anketin sonuçları da şöyleydi:

AKP: Yüzde 29.1

CHP: Yüzde 23.5

İYİ Parti: Yüzde 19.5

HDP: Yüzde 8.1

MHP: Yüzde 5.4

Gelecek Partisi: Yüzde 2.5

DEVA: Yüzde 2.3

Zafer Partisi: Yüzde 2

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1.8

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1.5

Memleket Partisi: Yüzde 1.3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1

Diğer partiler: Yüzde 2

Aksoy’un anketi

Aksoy Araştırma’nın şubat anketine göreyse AKP ve MHP’nin toplam oy oranı yüzde 38,9 ölçülürken, altılı masa partilerinin toplam oyu da yüzde 43,4 olarak hesaplandı. Seçimde belirleyici rol oynaması beklenen HDP’nin oranıysa yüzde 12.

23-26 Şubat arasında 1537 kişiyle görüşülerek düzenlenen araştırmanın sonuçlarına göre partilerin oy oranı şöyle dağıldı: