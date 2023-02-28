Aksoy anketi: AKP’de gerileme, muhalefette toparlanma

Aksoy Araştırma’nın şubat anketine göre AKP ve MHP’nin toplam oy oranı yüzde 38,9 ölçülürken, altılı masa partilerinin toplam oyu da yüzde 43,4 olarak hesaplandı.

Seçimde belirleyici rol oynaması beklenen HDP’nin oranıysa yüzde 12.

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Aksoy Araştırma’nın ocak anketinde AKP ve MHP’nin toplam oy oranı yüzde 41, altılı masa partilerinin toplam oyu da yüzde 42,6 olarak hesaplanmıştı. Şubatta, bir önceki aya göre altılı masa partilerinin toplam oylarını koruduğu ancak AKP ve MHP’de düşüşün sürdüğü görülüyor.

Buna göre AKP’de son iki aydaki düşüş 2,4 puan oldu.

Diğer yandan şubat araştırmasında gelecek seçimi muhalefetin kazanacağına dair görüş yüzde 51,9 ile yeniden çoğunluk haline geldi. Aksoy Araştırma yöneticisi Ertan Aksoy, muhalefetin şubatta toparladığını söyledi.

23-26 Şubat arasında 1537 kişiyle görüşülerek düzenlenen araştırmanın sonuçlarına göre partilerin oy oranı şöyle dağıldı: