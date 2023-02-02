Aksoy anketi: AKP’de yükseliş durdu

Aksoy Araştırma’nın ocak anketine göre AKP ve MHP’nin toplam oy oranı yüzde 41 ölçülürken, altılı masa partilerinin toplam oyu da yüzde 42,6 olarak hesaplandı.

14 Mayıs’taki seçimde belirleyici rol oynaması beklenen HDP’nin oranıysa yüzde 11,1.

Aksoy Araştırma son anketi açıkladı. (AA)

Aksoy’un daha önceki araştırmaları da değerlendirildiğinde, AKP’nin 2022’nin son çeyreğinde yakaladığı yükselişin durduğu ve oylarının son bir ayda yüzde 1,2 gerilediği görüldü. Aksoy’un araştırmalarına göre AKP ekim-aralık arasında oyunu yüzde 4,8 artırmıştı.

1537 kişiyle görüşülerek yapılan araştırmanın sonuçlarına göre partilerin oy oranı şöyle dağıldı;

AKP: Yüzde 33,3

CHP: Yüzde 25,5

İYİ Parti: Yüzde 14,6

HDP: Yüzde 11,1

MHP: Yüzde 7,7

Diğer: Yüzde 5,2

DEVA Partisi: Yüzde 1,2

Saadet Partisi: Yüzde 1,1

Gelecek Partisi: Yüzde 0,2

Türkiye Monitörü Ocak Ayı Araştırması sonuçlarına göre Ak Parti’nin 2022 yılının son çeyreğinde yakaladığı artış trendinin durduğu ve oyunda son bir ay içerisinde %1,2 gerileme olduğu görüldü.Önceki araştırmalarımıza göre Ak Parti Ekim-Aralık ayları arasında oyunu %4,8 artırmıştı pic.twitter.com/NPGEfZaK2O — Aksoy Araştırma (@AksoyArastirma) February 2, 2023

Diğer anketler ne diyor?

MetroPOLL’ün aralık anketine göre AKP oyunu bir önceki ankete göre yüzde 0,4 oranında artırmıştı.

Bu ankette kararsızlar dağıtılınca sonuç şöyle olmuştu: