Aksoy anketi: AKP’de yükseliş durdu

Aksoy Araştırma’nın ocak anketine göre AKP ve MHP’nin toplam oy oranı yüzde 41 ölçülürken, altılı masa partilerinin toplam oyu da yüzde 42,6 olarak hesaplandı.
14 Mayıs’taki seçimde belirleyici rol oynaması beklenen HDP’nin oranıysa yüzde 11,1.
Aksoy’un daha önceki araştırmaları da değerlendirildiğinde, AKP’nin 2022’nin son çeyreğinde yakaladığı yükselişin durduğu ve oylarının son bir ayda yüzde 1,2 gerilediği görüldü. Aksoy’un araştırmalarına göre AKP ekim-aralık arasında oyunu yüzde 4,8 artırmıştı.
1537 kişiyle görüşülerek yapılan araştırmanın sonuçlarına göre partilerin oy oranı şöyle dağıldı;
- AKP: Yüzde 33,3
- CHP: Yüzde 25,5
- İYİ Parti: Yüzde 14,6
- HDP: Yüzde 11,1
- MHP: Yüzde 7,7
- Diğer: Yüzde 5,2
- DEVA Partisi: Yüzde 1,2
- Saadet Partisi: Yüzde 1,1
- Gelecek Partisi: Yüzde 0,2
Diğer anketler ne diyor?
MetroPOLL’ün aralık anketine göre AKP oyunu bir önceki ankete göre yüzde 0,4 oranında artırmıştı.
Bu ankette kararsızlar dağıtılınca sonuç şöyle olmuştu:
- AKP yüzde 36,9
- CHP yüzde 24,7
- İyi Parti yüzde 12,5
- HDP yüzde 11,2
- MHP yüzde 7,3
- Zafer Partisi yüzde 2
- Yeniden Refah Partisi yüzde 1,3
- Diğer yüzde 4,2