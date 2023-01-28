Demirtaş: Sipariş anketlere bakmayın, çete feci şekilde kaybediyor

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, iktidarın ‘sipariş anketlerle’ kazandıklarına yönelik algı yarattığını ama bunun aksine kaybettiklerini söyledi.
Mesajını Twitter hesabından paylaşan Demirtaş, şunları söyledi: “Sipariş anketleri piyasaya sürerek ‘kazanıyoruz’ havası yaydıklarına bakmayın, Daltonlar Çetesi feci şekilde kaybediyor. Moralle, coşkuyla, inançla mücadeleyi büyütmeye devam edin. Siz varken Red Kit’e gerek yok.”
AKP, yaptırdığı seçim anketlerine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 52’yle ilk turda seçilirken AKP de yüzde 41-42 düzeyinde oy alıyor.
Türkiye Raporu, Avrasya, OPTİMAR, Yöneylem, Area, MetroPOLL, ORC ve MAK araştırma şirketlerinin anketlerinin ortalamasına göreyse cumhur ittifakının tamamı yüzde 41,3 oy alırken, millet ittifakının oy oranı yüzde 39,8.
Erdoğan’ın oyuysa kararsızlar dağıtılmadan yüzde 40-42 bandında. Erdoğan, anketten ankete değişmekle beraber kaybettiği adaylar bulunuyor.