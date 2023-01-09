ORC’den anket: Erdoğan, sadece Kılıçdaroğlu’na karşı kazanıyor

ORC Araştırma’nın cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin dört farklı senaryolu anket sonuçları açıklandı.

Diğer şirketlere göre araştırmalarında İYİ Parti’nin yüksek oylara sahip olduğu ORC anketinde dört farklı adaydan sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı kaybediyor.

ORC’den dört senaryolu anket. (Diken-AA)

İktidar farklı bir karar almazsa genel seçimler Haziran 2023’de yapılacak. Ama partiler uzun süredir genel seçim yarışındaymış gibi sahada. Anketler iktidar partisinin güç kaybettiğini gösterse de son aylarda güç kaybının hızının azaldığı görülüyor. Hatta iktidar, bazı anketlerde oy kazanıyor.

ORC’nin cumhurbaşkanlığı hakkında yaptığı ankette Erdoğan’a karşı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yarıştı.

2-5 Ocak 2023 tarihlerinde üç gün içinde 45 ilde 3 bin 780 kişiyle yüz yüze yapıldığı belirtilen anketin sonuçları şöyle:

*Erdoğan-Yavaş

Erdoğan: Yüzde 39,8

Yavaş: Yüzde 49,4

Kararsız: Yüzde 10,8

*Erdoğan-İmamoğlu

Erdoğan: Yüzde 41,9

İmamoğlu: Yüzde 47

Kararsız: Yüzde 11,1

*Erdoğan-Meral Akşener

Erdoğan: Yüzde 41,7

Akşener: Yüzde 46,3

Kararsız: Yüzde 12

*Erdoğan-Kılıçdaroğlu

Erdoğan: Yüzde 42,5

Kılıçdaroğlu: Yüzde 41,8

Kararsız: Yüzde 15,7

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

OY TERCİHLERİ



•Erdoğan %39,8

•Yavaş %49,4



•Erdoğan %41,9

•İmamoğlu %47,0



•Erdoğan %41,7

•Akşener %46,3



•Erdoğan %42,5

•Kılıçdaroğlu %41,8



Araştırma, 2-5 Ocak 2023 tarihlerinde 45 İl'de 3780 kişi ile yüz yüze yapılmıştır. pic.twitter.com/G7bQIMMTsc — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) January 9, 2023

ORC Araştırma iki haftada iki genel seçim anketi yayınlamış; bu anketlere İYİ Parti oylarını yüzde 1,6 artırmıştı.

ORC’nin önceki anketlerinde de İYİ Parti’nin diğer şirketlere göre daha çok ay aldığı görülüyor.