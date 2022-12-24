Anket: ORC’ye göre İYİ Parti’nin oyu HDP ve MHP’nin toplamından fazla

ORC Araştırma aralıkta yapılan anket verilerini açıkladı. Ankete göre İYİ Parti ve CHP’nin toplam oyu yüzde 41,7; AKP ve MHP’nin toplam oyuysa yüzde 38,3. İki partiyle de ittifak kurmayan HDP’nin oyuysa yüzde 7,5 olarak ölçüldü.

ORC’den anket. (AA)

ORC’nin anket sonucu şöyle;

AKP: Yüzde 31,2

CHP: Yüzde 24,2

İYİ Parti: Yüzde 17,5

HDP: Yüzde 7,5

MHP: Yüzde 7,1

Gelecek Partisi: Yüzde 2,4

DEVA Partisi: Yüzde 2,3

TDP: Yüzde 2

ZP: Yüzde 1,7

BTP: Yüzde 1,4

YRP: Yüzde 1,2

Diğer: Yüzde 1,5

"2022 SONU"

Siyasi Eğilimler Araştırması



"BU PAZAR GENEL SEÇİM OLSA"



(AK PARTİ+MHP)

•Cumhur İttifakı %38,3



(CHP+İYİ PARTİ)

•Millet İttifakı %41,7



Araştırma 19-22 Aralık 2022 tarihlerinde, 42 ilde 4220 kişi ile yüzyüze yapılmıştır. pic.twitter.com/F9QKLNxhLD — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) December 24, 2022

Diğer anket şirketlerinde oranlar

Yöneylem Araştırma’nın bu ay içinde açıkladığı ankette ORC’nin aksine İYİ Parti’nin oranı yüzde 12. Bu iki anket arasında 5,5 puanlık bir fark gözükse de Yöneylem’in açıkladığı ankette kararsızlar ve oy kullanmayacağını belirtenlerin yüzde 5,7’lik oranı dağıtılmamıştı.

Yöneylem Araştırma’nın son anketi şöyle;

AKP: Yüzde 28,3

CHP: Yüzde 22,7

HDP: Yüzde 8,7

MHP: Yüzde 6,2

İYİ Parti: Yüzde 12

Saadet Partisi: Yüzde 0,7

Gelecek Partisi: Yüzde 0,1

DEVA Partisi: Yüzde 1,4

TİP: Yüzde 1,2

Diğer: Yüzde 5,1

Kararsız: Yüzde 7,9

Oy kullanmayacak: Yüzde 5,7

MetroPOLL Araştırma’nın anketinden de Yöneylem’in sonuçlarına benzer veriler elde edildi.

Yine bu ay içinde açıklanan MetroPOLL anketindeki sonuçlar şöyle;