Anket: ORC’ye göre İYİ Parti’nin oyu HDP ve MHP’nin toplamından fazla

ORC Araştırma aralıkta yapılan anket verilerini açıkladı. Ankete göre İYİ Parti ve CHP’nin toplam oyu yüzde 41,7; AKP ve MHP’nin toplam oyuysa yüzde 38,3. İki partiyle de ittifak kurmayan HDP’nin oyuysa yüzde 7,5 olarak ölçüldü.
ORC’nin anket sonucu şöyle;
- AKP: Yüzde 31,2
- CHP: Yüzde 24,2
- İYİ Parti: Yüzde 17,5
- HDP: Yüzde 7,5
- MHP: Yüzde 7,1
- Gelecek Partisi: Yüzde 2,4
- DEVA Partisi: Yüzde 2,3
- TDP: Yüzde 2
- ZP: Yüzde 1,7
- BTP: Yüzde 1,4
- YRP: Yüzde 1,2
- Diğer: Yüzde 1,5
Diğer anket şirketlerinde oranlar
Yöneylem Araştırma’nın bu ay içinde açıkladığı ankette ORC’nin aksine İYİ Parti’nin oranı yüzde 12. Bu iki anket arasında 5,5 puanlık bir fark gözükse de Yöneylem’in açıkladığı ankette kararsızlar ve oy kullanmayacağını belirtenlerin yüzde 5,7’lik oranı dağıtılmamıştı.
Yöneylem Araştırma’nın son anketi şöyle;
- AKP: Yüzde 28,3
- CHP: Yüzde 22,7
- HDP: Yüzde 8,7
- MHP: Yüzde 6,2
- İYİ Parti: Yüzde 12
- Saadet Partisi: Yüzde 0,7
- Gelecek Partisi: Yüzde 0,1
- DEVA Partisi: Yüzde 1,4
- TİP: Yüzde 1,2
- Diğer: Yüzde 5,1
- Kararsız: Yüzde 7,9
- Oy kullanmayacak: Yüzde 5,7
MetroPOLL Araştırma’nın anketinden de Yöneylem’in sonuçlarına benzer veriler elde edildi.
Yine bu ay içinde açıklanan MetroPOLL anketindeki sonuçlar şöyle;
- AKP yüzde 29,6
- CHP yüzde 20
- HDP yüzde 10,3
- İYİ Parti yüzde 9,1
- MHP yüzde 6,7
- Diğer yüzde 4,4
- Kararsız/protesto/cevap yok yüzde 19,1