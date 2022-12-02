Anket: ‘HDP’ gündemi AKP’ye ‘yaramadı’, altı ay sonra oy kaybetti

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre mayıstan beri yükselen AKP kasımda geriledi. MHP’de de beş ay sonra oy kaybı görüldü.

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MetroPOLL’ün kurucusu Özer Sencar’a göre iki partideki oy kaybının nedeni, asgari ücrete yapılan zamların etkisinin sıfırlanması ve AKP’nin HDP’ye yaptığı ziyaret.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın aktardığı ankette kararsızlar dağıtılınca sonuç söyle:

AKP yüzde 36,5

CHP yüzde 24,7

HDP yüzde 12,7

İYİ Parti yüzde 11,2

MHP yüzde 8,2

Kararsızlar dağıtılmadığında oranlar şöyle:

AKP yüzde 29,6

CHP yüzde 20

HDP yüzde 10,3

İYİ Parti yüzde 9,1

MHP yüzde 6,7

Diğer yüzde 4,4

Kararsız/protesto/cevap yok yüzde 19,1

Kararsızlar grubu geçen aya göre 7 puan arttı.

Sencar bunu şöyle açıkladı: “AK Parti’nin HDP’ye gitmesi, MHP’nin de gidişi savunması, iki partide kendisine ‘Atatürkçü’ diyenlerin uzaklaşmasına sebep oldu. Bu kişiler kararsızlara gitmiş. Kararsızlar geçen ay yüzde 12’ydi, bu ay yüzde 19 oldu.”

MetroPOLL araştırmasında katılımcılara AKP’nin HDP ziyareti de soruldu. Katılımcıların yüzde 41,5’i ziyareti olumsuz, yüzde 29,8’i olumlu buldu. Yüzde 23,5’inse ziyaretten ‘haberi yok’.

MetroPOLL’e göre altı aydır yükselişteydi

MetroPOLL’ün nisan araştırmasında AKP’nin oyu kararsızlar dağıtılmadan önce 25,2 olarak tespit edilmişti. Bu oran mayısta yüzde 26,5, haziranda yüzde 27,6, temmuzda yüzde 28,2, ağustosta yüzde 28,7, eylülde yüzde 29 ve ekimde yüzde 31,9 olarak ölçülmüştü.

Diğer anketler

ORC Araştırma’nın kasım anketinde AKP yüzde 31,1, CHP yüzde 24,2, İYİ Parti yüzde 17,8, HDP yüzde 7,4, MHP yüzde 6,8 olarak ölçülmüştü.

MAK Araştırma’nın kasım anketindeyse oranlar şöyle olmuştu: