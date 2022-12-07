Anket: AKP üç aydır oy artırıyor, geçişler kararsızlardan

Anket grafiğini paylaşan Yöneylem Araştırma koordinatörü Derya Kömürcü, AKP’nin son üç ayda oy kaybını durdurup artırmaya başladığı söyledi.

Yöneylem’den yıllık anket. (AA)

Kömürcü’nün paylaştığı tabloda partilerin kasım ayı anketi kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan şöyle sonuçlandı:

AKP: Yüzde 28,3

CHP: Yüzde 22,7

HDP: Yüzde 8,7

MHP: Yüzde 6,2

İYİ Parti: Yüzde 12

Saadet Partisi: Yüzde 0,7

Gelecek Partisi: Yüzde 0,1

DEVA Partisi: Yüzde 1,4

TİP: Yüzde 1,2

Diğer: Yüzde 5,1

Kararsız: Yüzde 7,9

Oy kullanmayacak: Yüzde 5,7

Yöneylem’in son bir yıldaki anket sonuçları. (Twitter)

Bir buçuk yıllık tabloya göre AKP geçen yıldan eylül ayına kadar oy kaybetmeye devam etti. Ancak bu aydan sonra AKP, kötü gidişatı durdurarak oy artırmaya başladı. CHP’yse son üç ayda yaklaşık 1,5 puan kaybetti. HDP de bu süreçte oy artırırken; MHP ve İYİ Parti’nin son üç aydaki oranı dengesiz dağıldı.

Tabloyu yorumlayan Kömürcü, AKP’deki oy artışının EYT’yle ilgili beklenti, Taksim’deki saldırı ve Suriye’ye yönelik harekattan kaynaklandığını belirtti. Kömürcü’ye göre bu süreçte AKP, kararsız seçmeni yanına çekti.

Geçişler kararsızlardan

Muhalefet ve iktidardan düşen oyların karşı tarafa geçmediğini, daha çok ‘kararsızlar’ kategorisinde kümelendiğini belirten Kömürcü, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belli olmasıyla bir ivme yakalayabileceğini düşünüyor.

Kömürcü’nün mesajları şöyle:

*AKP 1,5 yıl boyunca devam eden istikrarlı oy kaybını durdurmayı başardı üç aydır oyları artıyor. Kasım’da Türkiye vizyonu’yla seçim kampanyasının başlaması, asgari ücret ve EYT’yle ilgili beklenti, Taksim’deki saldırı ve Suriye harekatı kararsız AKP seçmeni üzerinde etkili oldu.

AKP-MHP 14 puan kaybetti

*AKP’nin artan oy oranına rağmen 2018 seçimlerinin hala 10 puan gerisinde olduğunu, MHP’yle birlikte Cumhur İttifakı’nın 4,5 yılda 14 puan kaybettiğini görmek gerekir. Bu toparlanma seçim kazandırmanın epey uzağında. Artışın devam edeceğine ya da kalıcı olacağına dair bulgu yok.

*İktidar oylarındaki artış muhalefet seçmeninin karşı tarafa geçmesi şeklinde gerçekleşmiyor. AKP-MHP’nin oyları arttığında toplam muhalefet oyu azalmıyor. Bekleneceği üzere bir miktar kararsız ve oy kullanmayacak eski AKP-MHP seçmeni partilerine geri dönüyor.

*Muhalefet tarafındaki seçmenden iktidar tarafına bir geçiş olmadığını çok net bir biçimde cumhurbaşkanlığı seçimine dair tercihlerde görüyoruz. “Erdoğan’a asla oy vermem” ve “Muhalefet adayına oy veririm” diyenlerin yüzde 50 üzerindeki konsolidasyonu devam ediyor.

CHP’nin yüzde 30’u geçmesi gerek

*CHP, dört ay önce birinci parti olabilir yorumları yaptıran bir seviyedeydi. Şu an oy oranı o seviyenin çok da altına inmiş değil, ama AKP’deki oy artışıyla birlikte arada ciddi bir makas oluştu. CHP’nin yüzde 30’u geçemediği bir tabloda birinci parti olma olasılığı çok düşük.

*CHP’nin 3 Aralık’taki ‘vizyon belgesi’ toplantısının ardından, ama özellikle cumhurbaşkanı adayı belli olduktan sonra bir ivme kazanması beklenebilir. 3 Aralık toplantısının örgütte, partililerde ve CHP seçmeninde bir karşılığı olacaktır.