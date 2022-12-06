Yöneylem anketi: CHP’de düşüş, İYİ Parti’de 1,5 puanlık artış var

Yöneylem Araştırma’nın kasım anketinde CHP’nin oyu bir önceki aya göre 2,8 puan düşerek yüzde 26,3 olarak ölçüldü. İYİ Parti’deyse 1,5 puanlık yükseliş var.

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İktidar farklı bir karar almazsa genel seçimler Haziran 2023’de yapılacak. Ama partiler uzun süredir genel seçim yarışındaymış gibi sahalarda. Anketler iktidar partisinin güç kaybettiğini gösterse de son aylardaki güç kaybının hızının azaldığı görülüyor.

Yöneylem’in kasımda yaptığı ve 2 bin 400 kişinin katıldığı anketinde partilerin oy oranları şöyle:

AKP yüzde 32,8

CHP yüzde 26,3

İYİ Parti yüzde 13,9

HDP yüzde 10,1

MHP yüzde 7,2

Zafer Partisi yüzde 2,3

Yeniden Refah Partisi yüzde 1,7

DEVA yüzde 1,6

Saadet Partisi yüzde 0,8

Şirketin bir önceki anketine göre CHP’de 2,8 puanlık düşüş var. AKP’nin oyu 0,4 puan artarken, İYİ Parti’de de 1,5 puanlık yükseliş görüldü. Geçen aya göre HDP’de değişim olmazken, MHP’nin bir önceki ankette yüzde 5,8 olan oy oranı yüzde 7,2’ye çıktı.

Diğer anketler

ORC Araştırma’nın kasım anketinde AKP yüzde 31,1, CHP yüzde 24,2, İYİ Parti yüzde 17,8, HDP yüzde 7,4, MHP yüzde 6,8 olarak ölçülmüştü.

MAK Araştırma’nın kasım anketindeyse oranlar şöyle olmuştu:

AKP yüzde 33,5

CHP yüzde 25,3

İYİ Parti yüzde 16,2

HDP yüzde 7,8

MHP yüzde 6,8

MetroPOLL Araştırma’nın kasım anketindeyse tablo şöyleydi: