Yöneylem anketi: Erdoğan üç adaya da kaybediyor, en yüksek oyu yüzde 40

Yöneylem Araştırma’nın anketine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı üç muhalefet adayı kazanıyor. 2 bin 400 kişinin katıldığı ankette Erdoğan’a karşı muhalefet adayını destekleyeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 51,4’ü buldu. Erdoğan, üç senaryoda da en fazla yüzde 40,7 oy potansiyeline ulaşabildi.

Fotoğraf: Diken/CHP-AA

Yöneylem Araştırma, “Türkiye Siyaset Paneli Ekim 2022” araştırmasının sonuçlarını açıklandı. Araştırmaya, 27 ilde 2 bin 400 kişi katıldı.

Cumhuriyet’ten Rengin Temoçin’in Yöneylem’den edindiği anket sonuçlarına göre, Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yarıştığı üç senaryoda da kaybediyor.

Sonuçlar şöyle:

*Kılıçdaroğlu’nun adaylığı

Erdoğan: Yüzde 40,7

Kılıçdaroğlu: Yüzde 43,6

Oy kullanmayacak: Yüzde 11

Kararsız: Yüzde 4

Cevap yok: Yüzde 0,7

*İmamoğlu’nun adaylığı

Erdoğan: Yüzde 39,6

İmamoğlu: Yüzde 47,9

Oy kullanmayacak: Yüzde 7.9

Kararsız: Yüzde 3.7

Cevap yok: Yüzde 0,9

*Yavaş’ın adaylığı

Erdoğan: Yüzde 34.7

Yavaş: Yüzde 56.3

Oy kullanmayacak: Yüzde 5.3

Kararsız: Yüzde 3.2

Cevap yok: Yüzde 0,5

Araştırmada, “Türkiye nasıl yönetilmektedir” sorusuna ise yüzde 58,9 ‘Kötü’, yüzde 24.8 ‘İyi’, yüzde 14,9’u ‘Ne iyi ne kötü yönetiliyor’ ve yüzde 1,4’ü ise ‘Bilmiyorum‘ yanıtını verdi.

23-28 Eylül tarihleri arasında Yöneylem Araştırma tarafından düzenlenen “Önümüzdeki pazar cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa Erdoğan’a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz” sorusuna katılımcıların yüzde 51,4’ü “Muhalefet adayına oy veririm” derken; yüzde 35,8’i “Erdoğan’a oy veririm” yanıtını vermişti. Kararsızların yüzde 9,8 olarak kaydedildiği ankette oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı da yüzde 3 olmuştu.

Sencar’ın ‘Mansur Yavaş’ uyarısı

MetroPOLL Araştırma yöneticisi Özer Sencar, Mansur Yavaş’ın, anketlerde birinci çıksa dahi seçim döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında kolayca yenileceğini öne sürmüştü: “Mansur Yavaş, Erdoğan’ın karşısına çıkarsa, Erdoğan onu çok kısa bir sürede perişan eder. Devletin tüm arşivleri Erdoğan’ın emrinde.”

İYİ Parti çevrelerinin seçimi HDP’siz de kazanabileceği kanısını da değerlendiren Sencar, şunları kaydetmişti: “Hiçbir şansları yok, hayal görmesinler. İYİ Partililerin ‘Biz HDP’yle masaya oturmayız’ demesi siyasi faciadır.”