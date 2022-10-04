Yöneylem anketi: AKP bir önceki aya göre oyunu artırıp CHP’yi geçti

Yöneylem Araştırma’nın anketine göre kararsızlar dağıtıldığında AKP’nin oyu yüzde 31,1 olarak ölçüldü. CHP’yse yüzde 28,4 seviyesinde. Şirketin bir önceki anketinde CHP, AKP’nin önündeydi.

Fotoğraf: Reuters

Genel seçime sekiz ay var. Erken seçim iddiasına karşın iktidar, seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini söylüyor. Çünkü yeni seçim yasasının uygulanabilmesi için üzerinden bir sene geçmesi gerekiyor.

Ama partiler uzun süredir genel seçim yarışındaymış gibi sahalarda. Anketler iktidar partisinin güç kaybettiğini gösteriyor. Hatta bazı anketlere göre AKP artık birinci parti değil. İktidarsa yaz aylarındaki asgari ücret zammı gibi hamlelerle bu gidişatı tersine çevirdiğini söylüyor.

Yöneylem Araştırma’nın 23 ile 28 Eylül arasında 27 ilde 2 bin 400 katılımcıyla düzenlediği ankette kararsızlar dağıtıldığında partilerin oy oranı şöyle:

AKP yüzde 31,1

CHP yüzde 28,4

İYİ Parti yüzde 13,5

HDP yüzde 9,2

MHP yüzde 7,1

DEVA Partisi yüzde 2,4

Zafer Partisi yüzde 2,1

Yeniden Refah Partisi yüzde 1,8

Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,1

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a altı puan fark atıyor

Ankette ”Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa kime oy verirsiniz” diye de soruldu. Buna göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında en fazla oyu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aldığı görüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan’a altı puan fark atıyor.

Grafikler: Yöneylem

Aynı şirketin bir önceki anketi

Aynı şirketin 25 Ağustos ile 1 Eylül arasında düzenlediği ankette AKP, CHP’nin 0,2 puan gerisinde yüzde 29,5 seviyesinde ölçülmüştü. Bir önceki ankete göre AKP’nin oyunu 1,6 puan arttırdığı, CHP’deyse 1,3 puanlık düşüş olduğu görülüyor. Seçim mitinglerine başlayan MHP’de de kıpırdanma var.

Anketteki görüntü şöyleydi:

AKP: Yüzde 29,5

CHP: Yüzde 29,7

İYİ Parti: Yüzde 13,5

HDP: Yüzde 9,4

MHP: Yüzde 6,4

Zafer Partisi: Yüzde 3,4

Diğer şirketlerin anketleri

MetroPOLL Araştırma’nın eylül anketinde kararsızlar dağıtıldığında AKP yüzde 33,6 CHP yüzde 24,8, İYİ Parti yüzde 12,2, MHP’yse yüzde 9,1 olarak ölçülmüştü.

Ankette öne çıkansa üçüncü parti konumunda oylarını yüzde 13,9’a çıkaran HDP olmuştu.

ORC’nin eylül anketindeyse partilerin dağılımı şu şekilde olmuştu: