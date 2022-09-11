MetroPOLL anketi: Üç olası aday Erdoğan’la farkı açtı

MetroPOLL Araştırma’nın ağustos anketine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefetin dört olası adayı tarafından da ikinci turda geçiliyor. Meral Akşener hariç olası adayların önceki anket dönemine göre Erdoğan karşısında oylarını artırdığı görüldü.

Fotoğraf: Diken/AA

Genel seçimlere bir seneden az kaldı. Son dönemdeki anketlerde AKP ve MHP’deki oy kaybı dikkat çekiyor. Diğer yandan önceki seçimlerde partisinden daha yüksek oy alan Erdoğan’ın da muhalefetin olası adayları karşısında geriye düştüğü görülüyor.

MetroPOLL’ün anketinde 13-17 Ağustos arasında 26 bölgeden 1717 kişiyle telefonda görüşüldü. Muhalefetin dört adayının Erdoğan’la ayrı ayrı yarışacağı senaryolar oluşturuldu. Şirketin önceki anketinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da olası adaylar arasında sayılmıştı ama bu ankette yer almadı. Olası adaylar Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Kemel Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş olarak seçildi.

Dört aday da geçti

Önceki anket dönemine göre Erdoğan karşısında 2 puandan fazla yükselen Kılıçdaroğlu, ikinci turda muhalefetin iki olası adayının gerisinde kaldı.

Bu turda Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş, Erdoğan’ı 16 puanlık farkla geçti. Erdoğan, diğer dört aday karşısında yüzde 42,7’yi aşamadı.

MetroPOLL’ün yöneticisi Özer Sencar, bu ankette bir ilk olarak, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan karşısında Akşener’den daha güçlü bir performans gösterdiğini söyledi. Bu da Kılıçdaroğlu’nun çıkışlarının kamuoyunda karşılık bulduğunun göstergesi. Sencar, “Siyasette oyun kurucu-yön verici rolünü Kılıçdaroğlu ve yeni kurulan Zafer Partisi’ne terketmenin Akşener’e bedeli” notunu düştü.

Anket sonuçları şöyle:

*Erdoğan-Yavaş

Yavaş: Yüzde 54,3

Erdoğan: Yüzde 37,8

Kararsız: Yüzde 2,1

Protesto: Yüzde 4,6

Cevap yok: Yüzde 1,2

*Erdoğan-İmamoğlu

İmamoğlu: Yüzde 49,3

Erdoğan: Yüzde 41,2

Kararsız: Yüzde 1,8

Protesto: Yüzde 6,5

Cevap yok: Yüzde 1,3

*Erdoğan-Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,7

Erdoğan: Yüzde 41,4

Kararsız: Yüzde 2,5

Protesto: Yüzde 7,1

Cevap yok: Yüzde 1,3

*Erdoğan-Akşener

Akşener: Yüzde 44,9

Erdoğan: Yüzde 42,4

Kararsız: Yüzde 2,6

Protesto: Yüzde 8,7

Cevap yok: Yüzde 1,4

Bir önceki anket

Bir önceki anket döneminde sonuçlar şöyleydi:

Çalışmada, önceki anketlerde ‘kararsız, cevapsız ve protesto oy’ kategorisindeki kişilerin en olası görülen senaryoda Erdoğan karşısında Kılıçdaroğlu’na meylettiği de görüldü.