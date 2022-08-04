MetroPOLL anketi: İttifaklar kafa kafaya

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre ‘kararsızlar’ dağıtıldıktan sonra ‘millet ittifakı’nın oyu yüzde 39,4, ‘cumhur ittifakı’nın oyuysa 39,8 olarak ölçüldü.

Fotoğraf: Reuters

Anket, şirketin kurucusu Özer Sencar’ın Twitter hesabı üzerinden yayımlandı.

Buna göre ‘kararsızlar’ (‘Kararsızım’, protesto oy, cevap yok) dağıtıldıktan sonra AKP yüzde 33,8, CHP yüzde 24,9, İYİ Parti yüzde 14,5, HDP yüzde 11,4, MHP yüzde 6, Zafer Partisi yüzde 1,9, Saadet Partisi yüzde 1,6, DEVA Partisi yüzde 2,8, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,2 olarak ölçüldü.

Katılımcılara “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz” diye sorulan araştırmada ‘kararsızlar’ yüzde 16,7 çıktı.

Ankette kararsızlara mevcut partilerden birini tercih etmeleri istendiğinde sonuçlar ilk verilere hemen hemen paralel olarak ölçüldü.