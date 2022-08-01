MetroPOLL anketi: Erdoğan’ı muhalefetin olası beş adayı da geçiyor

MetroPOLL Araştırma’nın temmuz anketine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefetin beş olası ortak adayı tarafından da ikinci turda geçiliyor.

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Genel seçimlere bir seneden az kaldı.

Son dönemki anketlerde cumhur ittifakının iki ortağı AKP ve MHP’deki oy kaybı hayli dikkat çekiyor. Diğer yandan önceki seçimlerde partisinden daha yüksek oy alan Erdoğan’ın da muhalefetin olası adayları karşısında geriye düştüğü görülüyor.

MetroPOLL Araştırma’nın 11-16 Temmuz arasında 26 şehirde 2091 kişiyle yaptığı araştırmanın verileri de bu düşüşün sürdüğünü gösterdi.

Buna göre Erdoğan, üç muhalif adayla yarıştığı ilk turu birinci olarak tamamlasa da aldığı oy yüzde 40’ın altında kaldı.

İkinci turdaysa muhalefetin beş farklı adayının da gerisinde kaldı. Bu turda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Erdoğan’ı 16 puanlık farkla geçti. Erdoğan, diğer dört aday karşısında yüzde 42,7’yi aşamadı.

Erdoğan, birinci turda yüzde 40’ın altında

Araştırmada, birinci ve ikinci turda olasılıklı senaryolar geliştirilerek katılımcılara sorular soruldu. Birinci turda Erdoğan’ın karşısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP’nin adayı aynı anda yarışa sokuldu.

Bu senaryoya göre tablo şöyle şekillendi:

Erdoğan yüzde 38,8, Kılıçdaroğlu yüzde 22,3, Akşener yüzde 18, HDP adayı yüzde 10 alıyor. Kararsızlar, protestocular ve “Cevabım yok” diyenlerin toplamı 10,8’de kalıyor.

Beş adaylı senaryo

İkinci turdaysa Erdoğan karşısında beş ihtimalli senaryonun üzerinde duruldu.

*Erdoğan ve Mansur Yavaş

Erdoğan yüzde 37,7, Yavaş yüzde 53,9 alıyor. Yani arada 16 puan fark var. Yüzde 8,4 ise kararsızlar, protestocular ve “Cevabım yok” diyenlerden oluşuyor.

*Erdoğan ve İmamoğlu

Erdoğan yüzde 42,3, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 48,6 alıyor. Kararsızların ve diğerlerinin toplamı yüzde 9,1 oluyor.

*Erdoğan ve Akşener

Erdoğan yüzde 42,3, Akşener yüzde 46,4 alıyor.

Kararsızların ve diğerlerinin toplamı yüzde 11,3 oluyor.

*Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışırsa…

Erdoğan yüzde 42,7, Kılıçdaroğlu yüzde 45,4 alıyor. Kararsızların ve diğerlerinin toplamı yüzde 11,9 oluyor.