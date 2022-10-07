Yöneylem anketi: Erdoğan’ın ‘kemik oyu’ yüzde 32,4

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçilme potansiyeline ilişkin verileri açıkladı.

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23-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Siyaset Paneli Eylül 2022 araştırmasına göre “Erdoğan’a kesinlikle oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 55,8 olarak kaydedildi.

Ankette kararsızların oranı yüzde 11,1 olarak ölçülürken; ‘kesinlikle Erdoğan’a oy vereceğini’ söyleyenlerin oranı da yüzde 32,4 oldu.

Yöneylem Araştırma’nın 23 ile 28 Eylül arasında 27 ilde 2 bin 400 katılımcıyla düzenlediği ankette kararsızlar dağıtıldığında partilerin oy oranı şöyle olmuştu:

AKP yüzde 31,1

CHP yüzde 28,4

İYİ Parti yüzde 13,5

HDP yüzde 9,2

MHP yüzde 7,1

DEVA Partisi yüzde 2,4

Zafer Partisi yüzde 2,1

Yeniden Refah Partisi yüzde 1,8

Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,1

Görev onayı artmıştı

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre Erdoğan’a görev onayı verenlerin oranı eylülde bir önceki aya göre yüzde 5,2 puan artarak yüzde 46,6’ya yükselmişti. Görev onayı vermeyenlerin oranıysa yüzde 48,5’e düşmüştü.