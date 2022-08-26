Erdoğan’ın ‘görev onayı’ sabit kaldı

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘görev onayı’ vermeyenlerin oranı bu ay da yüzde 53 olarak ölçülerek sabit kaldı.

Fotoğraf: Diken/Reuters-AA

Araştırmanın sonuçlarını şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Katılımcılara, “Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusu yöneltilen ankette, yüzde 41,4’ü “Evet onaylıyorum” derken yüzde 53,4’üyse “Hayır, onaylamıyorum” diye yanıt verdi.

Temmuz araştırmasında Erdoğan’a ‘görev onayı’ verenlerin oranı yüzde 41,5 olurken, vermeyenlerin oranı yüzde 53,7 olarak ölçülmüştü.