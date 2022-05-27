‘Finlandiya ve İsveç etkisi’: Erdoğan’ın ‘görev onayı’ son 10 ayın zirvesinde

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘görev yapış tarzını onaylayanların’ oranı nisana göre 2,3 puan artarak yüzde 44,4 oldu. Bu, son 10 ayda kaydedilen en yüksek oran.

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Nisanda yüzde 42,1 olarak ölçülen Erdoğan’ı ‘onaylayanlar’ martta yüzde 43,3 olarak belirlenmişti. Bu, şubatta yüzde 41,1 ölçülen ‘görev onayı’ndan yüzde 2,2 daha fazlaydı. Oran kasımda 39,3, aralıkta 38,6, ocakta 40,7 olarak ölçülmüştü.

MetroPOLL’ün mayısta kaydettiği yüzde 44,4’lük oransa Temmuz 2021’de ölçülen yüzde 48,1’den bu yana en yüksek ‘görev onayı.’

Şirketin kurucusu Özer Sencar’ın aktardığına göre Erdoğan’ın artışın sebebi ‘Erdoğan’ın Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya alınmasına karşı tavrının etkisi.’

Muhalefette artış büyük

Buna göre mayısta cumhurbaşkanını ‘onaylamayanlar’ yüzde 47,3 olarak ölçüldü.

AKP’lilerin yüzde 86,9’u, MHP’lilerinse yüzde 82,6’sı Erdoğan’ı onayladı. Muhalefette ise bu CHP’de yüzde 10,8, İYİ Parti’de yüzde 29,7 ve HDP’de yüzde 27,7 olarak ölçüldü.

Muhalefette bu oranlar nisanda İYİ Parti’de yüzde 5,5, CHP’de yüzde 8,9 ve HDP’de yüzde 14,4 olarak kaydedilmişti.

Gelecek seçimlerde belirleyici olduğu düşünülen ‘kararsızların’ (Kararsızlar, protesto oy, cevap vermeyenler) yüzde 28’i Erdoğan’ı onaylarken, yüzde 45’i onaylamadı. Kararsızların yüzde 27’si yine ‘kararsız’ kaldı.